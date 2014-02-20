T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Husky cinsi köpek yeni doğmuş bebeği parçaladı!

Kanada'da meydana gelen olayda evde beslenen husky türü köpek, sahibinin yeni doğmuş bebeğini parçaladı

20 Şubat 2014 20:56

Evde beslenen Husky türü köpek, sahibinin yeni doğmuş bebeğini parçaladı. Soruşturma sonunda köpeğe uyutulma yapılabileceği açıklandı. Kanada'nın Alberta eyaletinde meydana gelen olayda evde beslenen husky türü köpek, sahibinin yeni doğmuş bebeğini parçaladı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP Dedektifi Tony Hamori, Airdrie kentinde dün sabah meydana gelen olayda parçalanan erkek bebeğin Alberta Çocuk Hastanesi'ne yetiştirildiğini ancak 12 saatlik çabaya rağmen yavrunun kurtarılamadığını açıkladı. Olayın meydana gelişi ile ilgili aileden detaylı bilgi edineceklerini belirten Dedektif Hamori, köpeğin sicilinde insan dahil hiçbir canlıya saldırı bulunmadığını ve köpeğin karantinaya alındığını kaydetti.

RCMP Dedektifi Tony Hamori adını açıklamadığı minik yavrunun, köpeği provoke edecek durumda olmadığını belirterek, soruşturma sonunda köpeğe ötenazi yapılabileceğini bildirdi.

ETİKETLER

huskyköpekbebekparçaladısahibisoruşturmayeni doğmuş bebek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24