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Dünya

Husiler Aden'deki ilerleyişlerine devam ediyor

Kentteki Sünni camilerinden, "cihat için ayaklanma" çağrısı yapıldığı belirtiliyor

09 Nisan 2015 01:55

Yemen'de muhalif Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi'ye bağlı güçler arasındaki çatışmalar, liman kenti Aden'de devam ediyor. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri Husilere ait mevzileri savaş uçaklarıyla bombalamaya devam ederken, isyancı güçler ise kent merkezine doğru ilerliyor. 

Reuters haber ajansının haberine göre, kentte yaşayanlar, Crater bölgesinin roketlerle vurulduğunu ve yandığını söyledi. Kentte yaşayanlar ayrıca, Sünnilere ait camilerden "cihat için ayaklanma" çağrısı yapıldığını belirtti.


Suudi Arabistan'ın Husileri desteklediği iddialarını reddeden İran ise Aden Körfezi'na savaş gemileri gönderdiğini açıkladı. İranlı yetkililer, Husilere askeri ve mali destek sağladıklarına yönelik iddiaları reddediyor.

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