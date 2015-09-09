Hüseyin Gülerce'nin ayıbı: Kabadayı bir gazetenin yayın yönetmeni bu kadar korkmamalıydı!

Fethullah Gülen cemaatiyle yollarını ağır suçlamalar eşliğinde ayırdıktan sonra bu hafta Star gazetesine transfer olan Hüseyin Gülerce, Hürriyet'e yapılan ikinci saldırı üzerine açıkladığı görüşle tartışma yarattı. Saldırı sürerken CNN Türk'te canlı yayına çıkan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin hakkında Gülerce, "Ben, böylesine korkan yönetici görmedim" ifadesini kullandı. CNN Türk'te Gülerce'nin tweetini paylaşan Ahmet Hakan'ın tepkisi "Yuh, insan bir geçmiş olsun der" oldu.

Hüseyin Gülerce, Twitter hesabından Hürriyet'e yönelik saldırı ve Sedat Ergin'in açıklaması ardından şunları yazdı:

Hürriyet'e yapılan saldırı tasvip edilemez. Ancak Sedat Ergin keşke CNN Türk ekranına çıkmasaydı. Ben, böylesine korkan yönetici görmedim.

A. Hakan vaziyeti kurtarmak için çabaladı. Kabadayılığı kimseye bırakmayan bir gazetenin Genel Yayın Yönetmeni, bu kadar korkmamalıydı...

Ergin: Demokraside korku yoktur

Sedat Ergin, CNN Türk'te duygularını şöyle aktarmıştı:

"Ben bugün bir gazeteci olarak, ilk kez bu iktidar bana böyle bir tecrübe, korku yarattı. O insanlar kapıdan içeri girseydi ben şimdi ne olacaktım, o insanlar ne olacaktı bilmiyorum. Ben şu anda demokrasi içinde gazetecilik yaptığıma inanmıyorum. Demokraside korku yoktur. Demokrasinin görevi korkmadan işimi yapmamı sağlamaktır. Sadece benim değil, herkesin. Hürriyet bugün 48 saat aradan sonra vandalizmin ve açık bir saldırının mağduru olmuştur. Herkesin vicdanına seslenmek istiyorum, benim mi ihmalim var? Biz gazeteciler olarak can güvenliğimizi koruyabilmek için kendimiz mi önlem alalım? Devletin bu güvenceyi sağlaması gerekiyor."