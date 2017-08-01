Hüseyin Gülerce'den Sözcü yazarına: İspatlansın, bugün teslim oluyorum!

Bir dönem adı Gülen cemaati ile anılan Hüseyin Gülerce, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün imzasıyla yayımlanan habere tepki gösterdi. Gülerce, "Hüseyin Gülerce'nin savcılık belgesi ortaya çıktı; 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile 4 kez görüşmüş" başlığıyla yayımlanan haberle ilgili olarak "İspatlansın bugün teslim oluyorum" dedi.

"Hüseyin Gülerce 17-25 Aralık'tan sonra 4 kez Fethullah Gülen'le konuşmuş"

Habere ilişkin olarak sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulunan Gülerce, şunları yazdı: