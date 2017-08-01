"Hüseyin Gülerce 17-25 Aralık'tan sonra 4 kez Fethullah Gülen'le konuşmuş"

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, bir dönem adı Gülen cemaati ile anılan Star yazarı Hüseyin Gülerce'nin 16 Eylül 2015’te İstanbul’da savcılık tarafından sorgulandığını ileri sürdü. Öztürk, Gülerce'nin, "FETÖ' ile mücadelenin miladı" olarak kabul edilen 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarından sonra 4 kez Fethullah Gülen ile görüştüğünü iddia etti.

Öztürk'ün iddiasına göre Gülerce, şunları söyledi:

"En az bir hafta kalırdım"

"Bu çalıştığım süre zarfında şüpheli Fetullah Gülen ile yüz yüze görüştüğüm gibi, sık olarak onun kullanmakta olduğu Amerikan hattı ile görüşmekteydim. Hatta yılda en az 3 kez Pensilvanya'ya giderek birer hafta kalmakta ve şüpheli ile görüşmekteydim. O dönemde Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın mütevelli heyet başkanı olmam nedeni ile vakıf çalışmaları hakkında bilgi veriyordum. Türkiye'deyken de yine sık sık değişik konulara ilişkin olarak görüşmekteydik."

Kaç kez telefonla konuştu?

Gülerce'nin kullandığı '…32558' numaralı cep telefonuyla, Fethullah Gülen'in kullandığı '…70614' numaralı cep telefonu arasında 2010 yılında 114 kez, 2011 yılında 115 kez, 2013 yılında 76 kez, 2014 yılında da 4 kez karşılıklı görüşme yapıldığı tespit edildi. Savcının telefon konuşmalarıyla ilgili soruyu Gülerce şöyle cevaplardırdı: "Ancak ben belirttiğiniz kadar görüşme yaptığımı hatırlamıyorum. Yılda 10-15 civarı görüşmekteyim. Ancak görüşme yapmak istediğim çoğu zamanlarda telefon düşmemesi veya meşguliyet nedeni ile açılmadığından bazen 10-15 kez çaldırdığım olmaktaydı.

"Örgütsel bir eylem değildi"

"Şunu belirtmek isterim ki ben bu hattı aradığımda doğrudan Fethullah Gülen çıkmaz. En yakın yardımcısı ve evladı gibi olan, yeğeni ile evli Cevdet Türkyolu telefonu açar, ‘Hocam 1 dakika der' ve sonrasında müsaitse telefonu Fetullah Gülen'e verirdi. Bazen de telefonu Cevdet Türkyolu açmadığı zamanlarda yanında bulunan, ‘molla' diye tabir edilen talebelerden biri açarak telefonu Gülen'e vermekteydiler. Ben bu süreçte Fethullah Gülen'i sadece bir numaradan arıyordum. Bu görüşmelerin her hangi bir örgütsel yapı ve eylemler ile ilgisi yoktur. Atılı hiçbir suçlamayı kabul etmem."