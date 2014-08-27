Hüseyin Gülerce: Zaman'da yazacak bir şeyim kalmadı, istifa ediyorum

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Üyesi, 25 yıldır Zaman gazetesinde yazan Hüseyin Gülerce, 17 Aralık süreci sonrasında köşe yazılarına ara verdiği ve bir dönem Genel Yayın Yönetmenliği'ni de yaptığı Zaman gazetesine "Zaman'ı bırakıyorum! Zaman'da yazacak bir şeyim kalmadı çünkü" sözleri ile veda etti.

17 Aralık süreci sonrası Başbakan Tayyip Erdoğan'a destek veren ve soruşturmanın yolsuzluk soruşturması olmadığına inandığını dile getiren Gülerce, cemaate yakın yazarlar tarafından eleştirilmiş ve yazılarına ara vereceğini açıklayarak 4 aylık gibi bir süre boyunca basına demeç vermemişti.

Gülerce, İnternethaber.com'a yaptığı açıklamada "Zaman Gazetesi'nden istifa ediyorum. Dumanlı'ya konuyu SMS yoluyla ilettim. O da dur gitme demedi. Keşke kalsaydın demekle yetindi. İstifamı noter aracalığıyla bildireceğim" dedi.

'Dumanlı'ya konuyu SMS yoluyla ilettim'

Gülerce'nin açıklaması şöyle:

"Zaman'ı bırakıyorum! Zaman'da yazacak bir şeyim kalmadı çünkü... Hiç kimsenin bu kararımdan haberi yok. Bugünden itibaren Zaman Gazetesi'nden istifa ediyorum. Dumanlı'ya konuyu SMS yoluyla ilettim. O da dur gitme demedi. Keşke kalsaydın demekle yetindi. İstifamı noter aracalığıyla bildireceğim."