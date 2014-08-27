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Politika

Hüseyin Gülerce: Zaman'da yazacak bir şeyim kalmadı, istifa ediyorum

17 Aralık sürecinde cemaatle yaşadığı gerilim sonrası 25 yıldır yazdığı Zaman gazetesindeki yazılarına ara veren Hüseyin Gülerce istifa ettiğini açıkladı

27 Ağustos 2014 13:12

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Üyesi, 25 yıldır Zaman gazetesinde yazan Hüseyin Gülerce, 17 Aralık süreci sonrasında köşe yazılarına ara verdiği ve bir dönem Genel Yayın Yönetmenliği'ni de yaptığı Zaman gazetesine "Zaman'ı bırakıyorum! Zaman'da yazacak bir şeyim kalmadı çünkü" sözleri ile veda etti.

17 Aralık süreci sonrası Başbakan Tayyip Erdoğan'a destek veren ve soruşturmanın yolsuzluk soruşturması olmadığına inandığını dile getiren Gülerce, cemaate yakın yazarlar tarafından eleştirilmiş ve yazılarına ara vereceğini açıklayarak 4 aylık gibi bir süre boyunca basına demeç vermemişti.

Gülerce, İnternethaber.com'a yaptığı açıklamada "Zaman Gazetesi'nden istifa ediyorum. Dumanlı'ya konuyu SMS yoluyla ilettim. O da dur gitme demedi. Keşke kalsaydın demekle yetindi. İstifamı noter aracalığıyla bildireceğim" dedi. 

 

'Dumanlı'ya konuyu SMS yoluyla ilettim'

 

Gülerce'nin açıklaması şöyle:

"Zaman'ı bırakıyorum! Zaman'da yazacak bir şeyim kalmadı çünkü... Hiç kimsenin bu kararımdan haberi yok. Bugünden itibaren Zaman Gazetesi'nden istifa ediyorum. Dumanlı'ya konuyu SMS yoluyla ilettim. O da dur gitme demedi. Keşke kalsaydın demekle yetindi. İstifamı noter aracalığıyla bildireceğim."

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