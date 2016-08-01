Hüseyin Gülerce: Gülen, peygamberle görüştüğünü, Yaşar Büyükanıt'la boğuşarak onu yendiğini söylüyordu!

Bir dönem Gülen cemaatinin sözcüsü olarak anılan, OHAL kararnamesiyle kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın başkanlığını da yapan Hüseyin Gülerce, Fethullah Gülen hakkında ilginç tanıklıklarını anlattı. "Gülen'in 50 yıldır halüsinasyona neden olan Diazem adlı ilacı kullandığını ve sürekli halüsinasyonlar gördüğünü" öne süren Gülerce, "Bir gün Pensilvanya'da özel olarak görüşüyorduk, 'Sana bir sır vermek istiyorum' dedi. Bana “Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt buraya geldi. Odada boğuştuk onunla ve ben onu yendim' dedi" iddiasında bulundu.

Gülen için "Kendisi her perşembe Peygamberle (haşa) görüştüğünü söylüyordu" diyen Gülerce, "Kendisine Türkiye’nin bütün nüfus kütükleri gitmiş. O da bana onları gösterdi" ifadelerini kullandı.

CNN Türk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Hüseyin Gülerce'nin açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Bir gün onun yanına gittim, 3-4 kişi oturuyoruz. ABD’de o zaman okullar yurtlar açmışlardı. Ben gayet samimi bir şekilde “iyi ki Amerika’ya geldiniz” dedim. O da bana “Ben çocukluğumdan beri istihdam ediliyorum” dedi. Böyle bir zihniyet olabilir mi? Kendini nasıl gördüğünü anlatıyor bu durum.

"Yaşar Büyükanıt'la boğuştum"

Sürekli halüsinasyonlar görüyor ve onları gerçek sanıyor. Bana öyle bir şey söyledi ki... Bir gün özel olarak görüşüyorduk, “Sana bir sır vermek istiyorum” dedi. Bana “Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt buraya geldi. Oda da boğuştuk onunla ve ben onu yendim” dedi...

"Peygamberle görüştüğünü söylüyordu"

Kendisi her perşembe Peygamberle (haşa) görüştüğünü söylüyordu. Diazemi herkes bilir yan etkisi halüsinasyon olan bir ilaçtır.

"Türkiye'deki herkesin

nüfus kütükler elindeydi"

Kendisine Türkiye’nin bütün nüfus kütükleri gitmiş. O da bana onları gösterdi. Ünlü isimleri göstererek kimisinin Rum olduğunu, kimisinin Ermeni olduğunu gösteriyor. Türkiye’de bilinen bütün herkesin nüfus kütükleri eline gitmiş."

Gülerce'nin açıklamalarında ilişkin video şöyle: