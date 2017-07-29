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Politika

"Hüseyin Gülerce '17 Aralık'tan sonra gerçeği gördüm' diyor, 17 Aralık'ta Erdoğan'a 'iftiracı' diyordu"

"Şu duygu sömürüsünü yapan kişi şimdi insanları FETÖ’cülükle suçluyor ve mahkeme bunu ciddiye alıyor…"

29 Temmuz 2017 21:16

Gazeteci Mustafa Hoş, sosyal medya hesabından, Cumhuriyet iddianamesinde tanık olarak ifade veren Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce'nin 'FETÖ lideri' olduğu iddiasıyla Türkiye'nin ABD'den iadesini istediği Fethullah Gülen’i öven sözlerini paylaştı. Mustafa Hoş, 17 Aralık operasyonunun düzenlendiği günlerde katıldığı canlı yayında konuşan Hüseyin Gülerce'nin dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'a hakkında "İftira atıyor" dediği görüntüleri paylaşarak, "Hüseyin Gülerce 'Ben bu konuşmaları 17 Aralık'tan önce yaptım. Sonra gerçeği gördüm' diyor. 17 Aralık'tan sonra Erdoğan'a iftiracı diyordu" dedi.

Uzun yıllar Fethullah Gülen'in en yakınında yer alan isimlerden biri olan Hüseyin Gülerce, 17 - 25 Aralık operasyonunun ardından 'cemaatle yollarını ayırdığını' açıklamıştı. Gülerce, 18 Cumhuriyet çalışanının yargılandığı davanın iddianamesinde 'tanık' olarak yer almıştı.

Gazeteci Özgür Mumcu’nun sosyal mediya üzerinden Gülerce’ye ilişkin olarak paylaşımlarını hatırlatan Hoş, “Özgür Mumcu Hüseyin Gülerce müfterisinin yakasına yapıştı. İpliğini pazara çıkarıyor. Ben de katkı yapayım. NeoTürkiye’nin panzehiri hafızadır” dedi.

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Mustafa HoşHüseyin GülerceFethullah Gülen

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