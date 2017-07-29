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Politika

Özgür Mumcu’dan Hüseyin Gülerce’ye: Babamın hatrı sana kadar düşmedi

"Fethullah Gülen'in ibrikçibaşı, cemaatin itirafçı imamı. Sen ağzına şeref lafını alacak son kişisin"

29 Temmuz 2017 18:39

Cumhuriyet davasının iddianamesinde tanık olarak yer alan Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, Cumhuriyet yazarı Özgür Mumcu’nun sosyal medyada paylaştığı mesaja "Babanın hatrına sana bir şey demeyeceğim. Yalan konuşuyorsun"  diyerek cevap verdi. Özgür Mumcu da yıllarca Fethullah Gülen'in en yakınındaki isimler arasında yer alan Gülerce’ye cevaben, "Hüseyin Gülerce "babanın hatrına cevap vermiyorum" demiş. Babamın hatrı sana kadar düşmedi"  dedi.

Özgür Mumcu, dün attığı tweette, "Bana dava aç yiğidim. Hüseyin Gülerce. Gözlerinin içine baka baka seni ağlatmayan Ahmet Şık'ın arkadaşı, Uğur Mumcu'nun oğlu değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet davasında  tanıklar arasında yer alan Hüseyin Gülerce,  bu tweete cevap olarak, tutuklu bulunan gazetecileri hedef aldı ve  sosyal medya hesabından ”Günün Sözü: Karaktersizlerin yalan ve iftiralarla saldırmalarına üzülmeyin. Bu şerefsizlikleri sizin doğru istikamette olduğunuzu gösterir" şeklinde mesaj paylaştı.

Cumhuriyet yazarı ve gazeteci Uğur Mumcu’nun oğlu Özgür Mumcu, Gülerce'nin mesajına "Fethullah Gülen'in ibrikçibaşı, cemaatin itirafçı imamı. Sen ağzına şeref lafını alacak son kişisin" diyerek cevap verdi. Gülerce ise bu sözleri "Babanın hatrına sana bir şey demeyeceğim. Yalan konuşuyorsun" ifadelerini kullanarak cevap verdi.

Sonrasında Gülerce'ye yanıt veren Özgür Mumcu, "Hüseyin Gülerce "babanın hatrına cevap vermiyorum" demiş. Babamın hatrı sana kadar düşmedi." dedi.

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hüseyin gülerceözgür mumcucumhuriyet davası

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