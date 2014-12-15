Hüseyin Gülerce '14 Aralık' operasyonu kapsamında Emniyet'te

Gülen cemaatine yakın medya organarlarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında hakkarında gözaltı kararı bulunan 31 kişi arasında bulunan Zaman Gazetesi eski yazarı Hüseyin Gülerce ifade vermek üzere Yalova’dan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne geldi. "14 Aralık" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Gülerce, Gülerce’nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alındı. Savcıya ifade veren Gülerce, daha sonra serbest bırakıldı.

Gülerce'nin emniyete gelmesiyle dünden bu yana emniyette ifadesine başvurulacak kişi sayısı 28'e yükseldi.

28 kişiden 5'i serbest

Öte yandan gözaltına alınan Zaman Gazetesi yazarı Ahmet Şahin’in emniyetteki ifadesi tamamlandı. Şahin ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yönetmen Naci Çelik Berksoy ile senaristler Radiye Ebru Şenvardar, Elif Yılmaz ve Makbule Çam Elamdağ da dün akşam serbest bırakılmıştı.

Bir dönem Gülen cemaatinin sözcüsü olarak kabul edilen ancak 17-25 Aralık operasyonlarının ardından Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Mütevelli Heyeti üyeliğinden istifa eden ve 25 yıl yazdığı Zaman gazetesinden ayrılan Hüseyin Gülerce, gözaltı kararına ilişkin olarak kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları şöylemişti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 14 Aralık Soruşturması ile gili Basın Açıklamasından şimdi haberdar oldum. Gözaltına alınacaklar listesinde benim de ismim var. Şu ana kadar bir işlem yapılmadı. Yarın öğleden önce Adliye'ye gidip Savcılığa ifade vermeyi düşünüyorum."

Savcıya giden Gülerce, Gülen cemaati aleyhine ifade vermişti

Hüseyin Gülerce'nin, 3 Kasım 2014'te "tanık" sıfatıyla savcılığa giderek cemaat aleyhine ifade verdiği ortaya çıkmıştı.

Söz konusu ifadeyi Sabah gazetesi duyurmuş, Gülerce'nin ifadesini, "Yıllarca Gülen'in en yakınında olan Gülerce savcıya itiraf etti" üst başlığı ve "Evet, 17-25 Aralık darbe girişimiydi" başlığıyla manşetine taşımıştı. Gülerce'nin "Gülen grubunun gizli tezgâhını ifşa ettiğinin" savunulduğu haberde Gülerce'nin "Yargıda ve emniyette görevden alınanların birçoğu cemaatin içinde olabilirler" sözlerine yer verilmişti.