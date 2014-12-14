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Gözaltı listesinde bulunan Hüseyin Gülerce'den ilk açıklama

Medya operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Hüaseyin Gülerce Twitter'dan açıklama yaptı

14 Aralık 2014 18:51

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde Gülen cemaatine yakın medya organarlarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında toplam 31 kişi için gözaltı kararı olduğunu ve bu kişiler arasında eski Zaman gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce'nin de bulunduğunu açıkladı.

Bir dönem Gülen cemaatinin sözcüsü olarak kabul edilen ancak 17-25 Aralık operasyonlarının ardından Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Mütevelli Heyeti üyeliğinden istifa eden ve 25 yıl yazdığı Zaman gazetesinden ayrılan Hüseyin Gülerce, gözaltı kararına ilişkin olarak kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 14 Aralık Soruşturması ile gili Basın Açıklamasından şimdi haberdar oldum. Gözaltına alınacaklar listesinde benim de ismim var. Şu ana kadar bir işlem yapılmadı. Yarın öğleden önce Adliye'ye gidip Savcılığa ifade vermeyi düşünüyorum."

 

Savcıya giden Gülerce, Gülen cemaati aleyhine ifade vermişti

 

Hüseyin Gülerce'nin, "tanık" sıfatıyla savcılığa giderek cemaat aleyhine ifade verdiği ortaya çıkmıştı.( 3 Kasım 2014)  

Söz konusu ifadeyi Sabah gazetesi duyurmuş, Gülerce'nin ifadesini, "Yıllarca Gülen'in en yakınında olan Gülerce savcıya itiraf etti" üst başlığı ve "Evet, 17-25 Aralık darbe girişimiydi" başlığıyla manşetine taşımıştı. Gülerce'nin "Gülen grubunun gizli tezgâhını ifşa ettiğinin" savunulduğu haberde Gülerce'nin "Yargıda ve emniyette görevden alınanların birçoğu cemaatin içinde olabilirler" sözlerine yer verilmişti.

 

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