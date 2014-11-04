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Hüseyin Gülerce: 7 Şubat, Gezi olayları ve 17 25 Aralık Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını önlemek içindi

Eski Zaman yazarı Gülerce’den tartışılacak ‘tweet’ler

01 Aralık 2014 01:18

Bir dönem Gülen cemaatinin sözcüsü olarak kabul edilen ancak 17-25 Aralık operasyonlarının ardından Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Mütevelli Heyeti üyeliğinden istifa eden ve 25 yıl yazdığı Zaman gazetesinden ayrılan Hüseyin Gülerce, “7 Şubat, Gezi Olayları, 17 ve 25 Aralık; Mahalli seçimlerde AK Parti'yi tökezlettirip, Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını önlemek içindi” dedi.

Hüseyin Gülerce, 17 ve 25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk iddiaları hakkında "AK Parti 12 yıldan beri iktidarda. Bu soruşturma 2 yıl önce başlamış. Yani AK Parti'nin ilk 10 yılında Türkiye'de hiç yolsuzluk olmamış, ihalelerde hiç kayırma olmamış da son 2 senede rüşvet, yolsuzluk almış yürümüş... Buna inanmam. Bıçağın üzerinde yolsuzluk ve rüşvet yazıyor. Saplayan ise bunu darbe olarak saplıyor. Bu bir darbe girişimiydi" sözleriyle gündeme gelmişti.

Gülerce’nin bu sözlerine Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’dan tepki gelmiş, Dumanlı, “17 Aralık darbe girişimiyse, 17 Aralık'tan sonra neden hükümeti eleştirmiş? Hüseyin Bey'in hali eski Türk filmlerinde kafasına saksı düşüp de bir anda hafıza kaybına uğrayanlara benziyor. Cemaat'le ilgili kanaati değişiyor, Başbakan'la ilgili kanaati değişiyor. Çift taraflı topyekûn bir değişim geçiriyor. Buradan bir aydın duruşu ve aydın cesareti çıkar mı?” demişti.

Hüseyin Gülerce, “darbe girişimi” sözlerine benzer ifadeleri bu kez Twitter’daki hesabından paylaştı. Hüseyin Gülerce Twitter’da şunları söyledi:

"Görevli’ insanları muhatap almam, onlara cevap vermem. Çünkü onlar ‘görev’lerini yapıyorlar. Bir de, sövene dilsizim... Sabredeceğim...

7 Şubat, Gezi Olayları, 17 ve 25 Aralık; Mahalli seçimlerde AK Parti'yi tökezlettirip, Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını önlemek içindi...”

 

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