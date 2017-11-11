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Hüseyin Gülerce, 10 yıl önceki 'Atatürk' yazısını paylaştı, Akif Beki'ye tepki gösterdi: Hodri meydan!

"Akif Beki de 10 yıl öncesinden bir Atatürk yazısını göstersin"

11 Kasım 2017 19:19

Bir dönem adı Gülen cemaati ile anılan Hüseyin Gülerce, kendisine yönelik olarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi, Atatürk’ü bağnaz bir ideolojinin tekeline bırakmamak, ortak bir değer olarak sahip çıkmak başka. Fakat Hüseyin Gülerce gibi, Atatürk’ü sahte Atatürkçülerin istismarından kurtarma iddiasıyla mangalda kül bırakmamak, daha başka bir şey" diyen Karar yazarı Akif Beki'ye tepki gösterdi. Gülerce, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olarak 10 yıl önce kaleme aldığı yazısını da paylaşarak "Akif Beki'ye hodri meydan. Ben Atatürk konusundaki samimiyetimi ispat ediyorum. Kendisi de 10 yıl öncesinden bir Atatürk yazısını göstersin" dedi. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Ruhu faşist, söylemi Marksist çevrelerin tekeline mi bırakacağız. CHP gibi amorf bir partinin Atatürk’ü milletimizden kaçırmasına rıza göstermeyeceğiz" ifadesiyle başlayan tartışmaları değerlendiren Beki, Gülerce'ye yönelik olarak "Sen paralelcinin önde gideniydin, Atatürkçülük taslamadan önce bir daha düşün" demişti.

TIKLAYIN - Akif Beki: Sen paralelcinin önde gideniydin, Atatürkçülük taslamadan önce bir daha düşün!

Beki'nin bugün (11 Kasım 2017) yayımlanan yazısında yer alan ifadelere tepki gösteren Gülerce, 10 yıl önce kaleme aldığı yazıları Oda TV aracılığıyla paylaştı. Gülerce, şunları kaydetti:

“Akif Beki beni dönemin furyasına uymakla suçluyor. Oysa bunlardan benim biri 7 yıl diğeri 10 yıl önce Zaman'da yazdığım yazılarım. Bugün savunduğumu o gün de savunuyorum. Akif Beki'ye hodri meydan. Ben Atatürk konusundaki samimiyetimi ispat ediyorum. Kendisi de 10 yıl öncesinden bir Atatürk yazısını göstersin.”

Hüseyin Gülerce'nin 8 Şubat 2007'de Zaman gazetesinde yayımlanan yazısı şöyle:

Gülerce'nin 10 Kasım 2010'da yayımlanan yazısı da şöyle:

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