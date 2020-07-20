Hüseyin Çimşir: Şampiyon olamadığımız için özür diliyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, maçı kazanmaya yakın taraf olduklarını ama bireysel hataların önüne geçemeyince kaybettiklerini belirterek, şampiyon olamadıkları için özür dilediklerini söyledi.

3. haftada Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilmesiyle bitime bir hafta kala tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti. Medipol Başakşehir ligde puanını 69'a çıkartırken, Trabzonspor 62 puan ile ikinci sırada yer aldı. Rakibinin 7 puan önünde yer alan turuncu-lacivertli ekip, sezonun bitmesine bir hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 4-3 kaybettikleri Konyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, öncelikle şampiyon olamadıkları için bütün camiadan, taraftarlardan özür dilediklerini belirtti.

Çimşir, şu ifadeleri kullandı:

"Ligde 3-4 haftadır en olumlu oyunu oynadıklarını düşünüyorum. Oyuncularımızın isteği, arzusu, coşkusu iyiydi. Maçın gidişatına bakıldığı zaman kazanmaya yakın taraf bizdik. İyi oynadığımız düşünüyorum ama maalesef bu seviyede eğer, bireysel hatalara çözüm bulamazsanız, bu kadar bireysel hatalar yaparsanız, sonuçta 3-1 öne geçtiğiniz maçı kazanamıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Genel itibariyle bakıldığında oyuncuların isteği arzusu, oyun coşkusundan memnunum. Dediğim gibi bu seviyede bireysel hatalar yaparsanız maç kazanamazsınız."

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