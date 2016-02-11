Hüseyin Çelik'ten 'paralel' göndermesi: Kamuya ait bir şeyin tahsisi suçsa, Erdoğan ve bakanlar da suç işlemiştir!

AKP kurucularından, eski bakan ve parti sözcüsü Hüseyin Çelik, hükümete yönelik eleştirileri sonrası iktidara yakın medya organları tarafından 'paralelci' ilan edilmesine ilişkin olarak, "Ben AK Partiliyim. Paralelci falan değilim. Ben mensubiyetlerimi gözümü kırpmadan söyleyebilen bir adamım, buna herkes şahittir. 'Paralelci' olsam, avazım çıktığı kadar 'Paralelciyim' derim" dedi. "Bugün birine 'Paralelci' demek, külah kapma yarışı haline getirilmiş durumda" diyen Çelik, "Eğer kamuya ait bir şeyin tahsisi suçsa, o zaman kavgalı olmadığımız dönemlerde çeşitli tahsisler yapan Tayyip Bey veya diğer bakanlar ya da bizim yetkili etkili olan bütün arkadaşlarımız da suç işlemiş demektir. Böyle saçmalık olur mu?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"Kayyum ataması tam bir gasptır!"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a verdiği söyleşinin ikinci bölümü yayımlanan Çelik, Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Koza İpek Holding'in sahibi Akın İpek ve annesi Melek İpek'le görüştüğünü söyledi. "Melek İpek’i gördüğüm yerde elini öperim" diyen Çelik, "Çünkü Melek İpek, adı gibi bir kadındır. Bu aile, Paralelcilere parasal destek vermiştir deniliyor. Okul yapmıştır. Amenna! Ama ben ne zaman 'Melek Abla, şu yere de okul yaptır' dediysem devlete de bir yığın okul yapıp teslim etmiştir" ifadesini kullandı. Koza İpek Holding'e bağlı şirketlere kayyum atamasını da sert bir dille eleştiren Çelik, şunları söyledi:

"Şu andaki görüntü bir gasp görüntüsüdür. Neredeyse tüm şirket yöneticilerinin dahil olduğu 250 kişi işten çıkarılmıştır. Adamların oteline gidip şahsi odalarının kapısını mahkeme kararı olmadan kırıyorlar, gelinin, kızlarının elbiselerine varana kadar her şeyi ortaya dökülüyor. Şimdi birisi çıkıp da bana “Kardeşim bu mahkeme kararı” derse buna gülerim."

"Gül, Arınç ve bazı eski bakanlarla

bir araya geliyoruz"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski bakanlar Bülent Arınç, Sadullah Ergin, Suat Kılıç'la görüşmeler yaptıklarına dair kulis haberleri yalanlamayan Çelik, "Biz ayrı parti, ayrı grup, ayrı vakıf değiliz. Zaman zaman bir araya gelip görüşüyoruz ama ben şu anda bakan olan arkadaşlarla da yakından görüşüyorum. Netice olarak aklın yolu birdir. Bazı memleket meseleleriyle ilgili olarak hepsi AK Partili olan arkadaşlarımızla fikrilerimizin örtüştüğü hususlar varsa bunu organize fitne hareketi diye nitelendirmek akla ziyan bir şeydir" diye konuştu.

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