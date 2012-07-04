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Hüseyin Çelik'in 'bomba' iddiasına yanıt

Mahmut Yılbaş, Hüseyin Çelik'in odasına bomba koydurttuğu iddialarnıa yanıt verdi

04 Temmuz 2012 01:57

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in, 1995 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğretim üyesiyken, odasına bomba koydurmakla suçladığı dönemin Van Valisi Mahmut Yılbaş, iddiayı yalanladı.

Eşiyle birlikte Mersin'in Silifke ilçesinde bağlı Atakent beldesindeki yazlığında tatil yapan Mahmut Yılbaş, Hüseyin Çelik'in odasına bomba koydurttuğu iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yapacağını söyledi. 
 
Bomba koydurduğu iddiasına "Mümkün mü böyle bir şey" diye tepki gösteren Mahmut Yılbaş, konuya ilişkin yazılı açıklamayı genel Başkanı olduğu Türkiye Müdafaa-i Hukuk Partisi'nin resmi internet sitesinden yarın yapacağını söylemekle yetindi

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