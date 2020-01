Çelik: Hocayken odama vali bomba koydu

Konya'da bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, 1995 yılında görev yaptığı üniversitedeki odasına konulan bombanın, dönemin valisi tarafından koydurulduğunu iddia etti.

AKP Tanıtım Medya Günleri kapsamında Konya’ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Hüseyin Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konya basın-yayın organlarının sahipleriyle düzenlenen toplantıda bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap verdi. AK Parti Konya İl Başkanı Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve bazı AK Parti Milletvekilleri de toplantıda hazır bulundu.

'Hep kötü olan mı haber yapılıyor?'

Medyanın olanı yansıtma aracı olduğunu niteleyen Çelik, “Medya yüzümüze ayna tutsun ki bizde onu görelim. Ama tuttuğunuz ayna düz olsun ki yansıttığınız ayna doğruyu ve olanı göstersin. Çukur ve bozuk ayna tutanlarsa doğru olanı dahi bozuk gösterir. Medya büyük görev düşüyor” dedi.

“Hep kötü olan mı haber oluyor?” diyen Çelik, “Dünya kadar hizmet haber olmaz her zaman kötü olan haber oluyor iyi olan hiçbir zaman haber olmuyor. Konya’da şu zamana kadar binlerce hizmet yapılmıştır ama çoğu haber olmamıştır; ama yapılan bu hizmetlerden bir bina yıkılırsa yerel başta olmak üzere ulusal medyada da haber oluyor. Eleştirel yaklaşımla birlikte kötü ne kadar haber oluyorsa iyi de o kadar haber olmalı” diye konuştu.

Hiçbir basın-yayın organın kendi yayın organları olmadığını belirten Çelik, “Bugün milli bir gazeteyi milli görüşçüler dışında kimse ciddiye almıyorken, Ortadoğu gazetesini de ülkücüler dışında kimse ciddiye almıyor. Bizim bir yayın organımız yok. Biz eleştirin diyoruz ama bu hakarete varmasın” dedi.

'Bize silahla karşı çıkana çiçek uzatmayız'

Konya’nın bir yerel televizyonunun Genel Yayın Yönetmenin sorduğu terörün bitirilmesi noktasında gerek silahlı gerek demokratik çalışmalar var; ama bitmiyor terör sorunu ne olacak? sorusuna Çelik, “Terör ilk çıktığı yıllarda küçümsendi. Bugün bu boyutlarda; ama terör sorunuyla kürt sorununu ayırmak gerekiyor. Bir şey yok derken o yok olmuyor. MHP lideri kürt sorunu yok diyor. Ama gündüz gözünü kapatırsan ancak sana karanlık olur gün aydınlamaya devam eder. Biz işsizlik yok dersek o yok mu olacak? hayır bu sorun devam eder. PKK’nın uzantısı olan destekler yaptıklarımızı beğenmiyor. Biz TRT Şeş ve Kürtçe seçme derslerle samimiyetimizi ortaya koyduk. Terörle hep silahla mücadele edildi. Bizim iktidarımızla birlikte silahlı mücadelenin yanında demokratikleşme adımları atıldı. PKK ve BDP memnun olsun diye bunları yapmıyoruz. İnsanlık ve barış bunu gerektirdiği için bunları yapıyoruz. Şimdi senin dilini yok saymayan bir iktidar var. Kendi dilinde konuşuyor ve etnik dilindeki yayınları rahatla okuyabiliyorsun. Eline silah alarak daha çıkanların yaptıkları hep boşa çıkıyor. Hükümet gerekli adımları atıyor. Biz her şeyi yaptık ve yapmaya devam ediyor. Bize şunu yapmadığınız dediğiniz bir şey var mı?” demokratikleşmenin yanı sıra silahlı mücadele devam edecek. Kusura bakmayın bize silahla karşı çıkana biz çiçek uzatamayız” diye konuştu.

'Odama bombayı vali koymuş'

Türkiye’de çok şeyin değiştiğini ve bir şeylerin artık arkasının arandığını belirten Çelik, “Benim hocalık yıllarımda odama bomba koyuldu. Ben günlerce o bombanın kim ve neden koyulduğunu araştırdım. Günlerce kriminal sonuçları bekledim. Oradaki görevli bana ‘hocam bunun arkasını aramayın bir sonuç alamazsınız’ dedi. olayın üzerinden uzun bir süre geçmemişti ki yetkili bir emniyet müdürü odama bombanın dönemin Valisi tarafından koyulduğunu söyledi. Bugün o olaylar geride kaldı. Artık bir şeylerin arkası aranıyor” diye konuştu.

'Bizim ilke ve programımızı benimseyene kapımız açık'

AK Parti’nin Has Parti ile birleşmesi ile ilgili sorulan soruya Çelik, AK Parti’nin iklimine gelecek her partiye kapılarının açık olacağını belirterek cevap verdi. Çelik, “Ak partinin has partiyle kurumsal olarak birleşmesi mümkün değil. Biz kucağımızı geniş açan bir partiyiz. Eğer Numan Kurtulmuş partimize gelmek isterse bizim kapımız açıktır. Ak Partinin ilkelerini ve programını benimseyen herkese bizim kapımız açık. Bizim içimizde birçok partiden isimler var. Bizim iklimimize uyan herkes bizimle olur” dedi.