Hüseyin Çelik: Irak bölünürse Kürdistan kardeşimizdir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Kuzey Irak'taki son gelişmeleri değerlendirerek "Eğer Irak bölünürse ki bu kaçınılmaz görünüyor; onlar bizim kardeşimizdir" diye konuştu.

Hüseyin Çelik, Financial Times Gazetesi’ne son gelişmeler ışığında Kuzey Irak’ta filizlenmeye başlayan bir Kürt devleti oluşumu hakkında açıklama yaptı.

Kuzey Irak’ta bağımsız bir Kürt devleti kurulması ihtimalinin devlet erkini eskiden olduğu gibi rahatsız etmediğini ve bazı şeylerin değiştiğini söyleyen Çelik, “Eskiden bağımsız bir Kürt devleti mevzusu Türkiye için savaş nedeni sayılıyordu. Hatta Kürdistan kelimesi bile insanları sinirli ve agresif yapmaya yeterliydi. Ama onların adı Kürdistan ve bunun kabul edilmesi gerekli” dedi. Çelik ayrıca “Eğer Irak bölünürse ki bu kaçınılmaz görünüyor; onlar bizim kardeşimizdir” dedi.

‘Tanıma sinyali verdi’

Gazete, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IBKY) petrol şirketlerinin hisselerine Türkiye’nin yatırım yaptığını belirterek pek çok alanda işbirlikleri bulunduğunu yazdı.

Financial Times, Çelik’in sözlerini aktardığı haberinde “Türkiye bağımsız Kürdistan’ı tanıma sinyali verdi” yorumuna da yer verdi.

Gazete ayrıca Kuzey Irak’ta kurulacak böyle bir devletin IŞİD gibi radikal terör örgütleri ile Türkiye arasında tampon görevi göreceği için Türkiye’nin işine yaracağını kaydetti.

Gazete aynı şekilde oluşumun Kürt sorunu meselesinin daha hızlı çözüme kavuşturulmasında bir itici güç olacağını ve PKK’nın bölgede ekmeğine yağ süren faktörleri azaltacağı yorumunu da yaptı.