T24 LogoT24 Logo
Politika

Hüseyin Çelik: Irak bölünürse Kürdistan kardeşimizdir

Financial Times, Hüseyin Çelik'in sözlerini aktardığı haberinde 'Türkiye bağımsız Kürdistan’ı tanıma sinyali verdi' yorumuna da yer verdi

29 Haziran 2014 15:40

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Kuzey Irak'taki son gelişmeleri değerlendirerek "Eğer Irak bölünürse ki bu kaçınılmaz görünüyor; onlar bizim kardeşimizdir" diye konuştu.

Hüseyin Çelik, Financial Times Gazetesi’ne son gelişmeler ışığında Kuzey Irak’ta filizlenmeye başlayan bir Kürt devleti oluşumu hakkında açıklama yaptı.

Kuzey Irak’ta bağımsız bir Kürt devleti kurulması ihtimalinin devlet erkini eskiden olduğu gibi rahatsız etmediğini ve bazı şeylerin değiştiğini söyleyen Çelik, “Eskiden bağımsız bir Kürt devleti mevzusu Türkiye için savaş nedeni sayılıyordu. Hatta Kürdistan kelimesi bile insanları sinirli ve agresif yapmaya yeterliydi. Ama onların adı Kürdistan ve bunun kabul edilmesi gerekli” dedi. Çelik ayrıca “Eğer Irak bölünürse ki bu kaçınılmaz görünüyor; onlar bizim kardeşimizdir” dedi.

 

‘Tanıma sinyali verdi’

 

Gazete, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IBKY) petrol şirketlerinin hisselerine Türkiye’nin yatırım yaptığını belirterek pek çok alanda işbirlikleri bulunduğunu yazdı.

Financial Times, Çelik’in sözlerini aktardığı haberinde “Türkiye bağımsız Kürdistan’ı tanıma sinyali verdi” yorumuna da yer verdi.

Gazete ayrıca Kuzey Irak’ta kurulacak böyle bir devletin IŞİD gibi radikal terör örgütleri ile Türkiye arasında tampon görevi göreceği için Türkiye’nin işine yaracağını kaydetti.

Gazete aynı şekilde oluşumun Kürt sorunu meselesinin daha hızlı çözüme kavuşturulmasında bir itici güç olacağını ve PKK’nın bölgede ekmeğine yağ süren faktörleri azaltacağı yorumunu da yaptı. 

ETİKETLER

Hüseyin Çelikırakkürdistandevletfinancial times

İlgili Haberler

Hüseyin Çelik: Kürtler kendi kaderlerini tayin hakkına sahiptir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Irak'ın bölünmesi durumunda 'Kürtlerin kendi kaderlerini tayin etme hakkı olacağını' söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24