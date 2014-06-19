Hüseyin Çelik: 'Balyoz' bal gibi darbe teşebbüsüdür

Balyoz Davası sanıklarının haklarının ihlaline karar veren Anayasa Mahkemesi'nin kararını değerlendiren AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, 'Balyoz Eylemi Planı bal gibi darbe teşebbüsüdür' dedi

Hüseyin Çelik, Anayasa Mahkemesinin kararına yönelik şunları söyledi: "Daha önce de söyledik, bazılarının asla bu mesele ilgili alakası olmadığının, haklarının ihlal edildiği gibi bir iddia içindeyse Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunabilir, İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunabilir demiştik.

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararlarını gördükten sonra bir değerlendirmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Bana da cezaevinden mektup yazan birçok tutuklu bulunan birçok subay var alakam yok diyen.

Bu subayların yazdıklarından bende ciddi manada etkilenmiştim. Hangisi kuru hangisi yaş tabii ki buna yargı karar verecek. Balyoz'u yok saymak kendi kendimizi kandırmak ve halkımızın aklıyla alay etmektir bir kere. Balyoz Eylem Planı bal gibi bir darbe teşebbüsüdür. Anayasa Mahkemesi hangi tarafından böyle bir karar verdi bilemem."