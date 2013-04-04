T24 LogoT24 Logo
Politika

Hüseyin Çelik: Akiller 63 kişi değil

AKP sözcüsü Hüseyin Çelik, 'Akil İnsanlar' ile ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi. Çelik, Damat Ferit benzetmesini 'densizlik' olarak değerlendirdi.

04 Nisan 2013 17:14

AKP'li Hüseyin Çelik akil insanlar listesine yönelik eleştirilere sert yanıt verdi. Çlik, "Damat Ferit benzetmesi densizlik" dedi.

AKP sözcüsü  Hüseyin Çelik bir basın toplantısı düzenleyerek 'Akil İnsanlar' ile ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi. Çelik, Damat Ferit benzetmesini 'densizlik' olarak değerlendirdi.

"Size şimdi desem ki bir akil liste oluşturun hepiniz farklı bir liste oluşturursunuz. Türkiye 'deki akil insanlar bu 63 kişiden ibaret değildir" diyen Çelik, "Bir de Heyet-i akil diyorlar... Bütün Osmanlıca'daki tamlamalar müennestir. Yani Heyet-i Akile olur. Siz daha neyi nasıl yazacağınızı bilmezken memlekete vereceğiniz aklı kendinize saklayın. Bu insanlara hakaret etmek, bunların oluşumunda katkısı olan idareye hakaret etmek densizliktir. Damat Ferit benzetmesi sapla samanı birbirine karıştırmaktır" şeklinde konuştu.

ETİKETLER

hüseyin çelikakpakil insanlardensizlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24