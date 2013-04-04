Hüseyin Çelik: Akiller 63 kişi değil

AKP'li Hüseyin Çelik akil insanlar listesine yönelik eleştirilere sert yanıt verdi. Çlik, "Damat Ferit benzetmesi densizlik" dedi.

AKP sözcüsü Hüseyin Çelik bir basın toplantısı düzenleyerek 'Akil İnsanlar' ile ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi. Çelik, Damat Ferit benzetmesini 'densizlik' olarak değerlendirdi.

"Size şimdi desem ki bir akil liste oluşturun hepiniz farklı bir liste oluşturursunuz. Türkiye 'deki akil insanlar bu 63 kişiden ibaret değildir" diyen Çelik, "Bir de Heyet-i akil diyorlar... Bütün Osmanlıca'daki tamlamalar müennestir. Yani Heyet-i Akile olur. Siz daha neyi nasıl yazacağınızı bilmezken memlekete vereceğiniz aklı kendinize saklayın. Bu insanlara hakaret etmek, bunların oluşumunda katkısı olan idareye hakaret etmek densizliktir. Damat Ferit benzetmesi sapla samanı birbirine karıştırmaktır" şeklinde konuştu.