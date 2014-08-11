AKP, yeni genel başkan için Gül Köşk'ten inmeden 1 gün önce olağanüstü kongreye gidiyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Hüseyin Çelik, AKP'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Köşk'teki görev süresi dolmadan 1 gün önce 27 Ağustos'ta olağanüstü kongreye gideceğini açıkladı.

Çelik, "Biz yeni bir genel başkan ve başbakan ile yolumuza devam edeceğiz. Seçilecek olan kişi hem Başbakan hem Genel Başkan olacak. Başbakan ayrı genel başkan ayrı olmayacak" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün yaptığı açıklamada aktif siyasete döneceğini belirterek, "Partime döneceğim" dedi.

Hüseyin Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Özellikle seçime katılımın daha yüksek olmasını isterdik. Düşük olmasının bazı sebepleri var. Yüzde 70'in üzerinde bir katılım demokrasilerde normal bir katılımdır. Dünkü seçimlerde Erdoğan yüzde 52'lik bir oy aldı. Hayırlı olsun.

Seçim bitti bir başka tartışma başladı. Sayın Başbakanımız halkımız tarafından seçilmiştir. Ancak Sayın Başbakan mazbatasını almadan yemin etmeden fiilen cumhurbaşkanı değildir. Şu anda fiilen cumhurbaşkanı 11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül'dür. 28 Ağustos'a kadar da bu görevine devam edecektir.

AK Parti'nin kurulduktan 12 yıl sonra kendi içinden 2 cumhurbaşkanı çıkarması hareketimizin başarısını gösterir.

'Gül, şan ve şerefle yedi yıl cumhurbaşkanlığı yaptı'

Sayın Gül şan ve şerefle yedi yıl cumhurbaşkanlığı yaptı.Hiçbir başarı tesadüfi değildir. Başarı ter kokar. Durup dururken insanlar size destek vermezler. Bundan sonra daha ılımlı bir üslup, yapıcı bir barış ikliminin hakim olması gerekir. Sayın Başbakan kucaklayıcı bir balkon konuşması yaptı. Biz rakiplerimizin hezimetiyle alay etmeyecek kadar tecrübe sahibi insanlarız. Böyle bir asalete de sahibiz.

CHP ve MHP bir çatı adayı gösterdi hayırlı olsun dedik. Yanına 12 parti ilave ettiler. Çatı adayın alabildiği oy yüzde 38... 30 Mart'ta CHP ve MHP'nin aldığı oyun bir hayli altında. Referandumda da aynı şey yapılmıştı. Bir şeyi Hak takdir ederse halk takdir ederse kimse bir şey yapamaz.

Biz yeni bir genel başkan ve başbakan ile yolumuza devam edeceğiz. Seçilecek olan kişi hem Başbakan hem Genel Başkan olacak. Başbakan ayrı genel başkan ayrı olmayacak.

Sayın Başbakan anayasadan ve yasalardan kaynaklanmayan bir yetkiyi asla kullanmayacaktır. Esasen bunu hiç kimse kullanamaz. Sayın Başbakanımız kanunlar çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı yapacaktır.

28 Ağustos'ta Sayın Başbakan'ın başkanlığı ve başbakanlığı mazbatasını aldığında sona erecektir. ABD'de eski başkanın yeni başkan seçildiğinde geçirdiği sürece topal ördek süreci denir.

Önümüzdeki süreçte AKP'nin genel başkanı dolayısıyla Başbakan olacak şahsı belirlemek üzere sayın Başbakanımızın genel başkanlığında gideceğiz. Bu tarih 27 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00'dur. AKP tek maddeli bir gündemle yapacağı olağanüstü büyük kongre 27 Ağustos saat 10.00'da toplanacaktır.

Ayın 27'sinde bir araya gelip bitireceğiz. Peki büyük kongredeki aday kim? Biz bu MKYK'da isimlendirme süreci üzerinde durmadık. Sayın Başbakan gerekli gördüğü diğer camiamızın yetkilileriyle istişarelerde bulunacak. Tekrar ortak akılla bir isim üzerinde anlaşacağız ve büyük kongreye o isimle gideceğiz. Bizim bütün kongerelerimiz büyük bir vakarla düzenle olur. Sandalyeler havalarad uçuşmaz, millet kavga etmez. Kanunlar kurallar çerçevesinde ve bütün dünyada örnek olacak şekilde kongreler yaptık.

Bahçeli kendini gözden geçirmelidir. Her cümlesi küfür ve hakaret olan bir Bahçeli eminin tabanına da munis gelmemektedir. Biz iktidarız fakat kimsenin şamar oğlanı değiliz. Bizim de izzeti nefsimiz var. Dolayısıyla bizi onlara cevap vemek zorunda lütfen bırakmasınlar.

'Kongre adayınız kim?'

Bana hemen şunu soracaksınız. Büyük kongredeki adayınız kim? Biz bu MKYK’da isimlendirme meselesi üzerinde durmadık. Sayın başbakan bu süreçte bütün üyelerle, vekil arkadaşlarımızla, gerekli gördüğü diğer yetkililerle istiharelerde bulunacak. Ortak akılla bir isim üzerinde anlaşacağız ve kongreye o isimle gideceğiz.

AK Parti genel başkanı Türkiye’nin başbakan olacağı için ülkemiz için bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki günlerde kimse AK Parti’den kavga gürültü çatışma kaos beklemesin. Bu arada şu anda yüzde 52’yle seçilen bir cumhurbaşkanı var, gelen başbakan ile bir çatışma olmayacak mı diye sorulara cevap veriyorum. Yüzde 52 halk desteği olan bir cumhurbaşkanı var, halk tarafından iktidar olarak tayin edilen bir partinin içinden çıkacak hükümet, güç birliği yaptığı zaman Türkiye’de bir takım şeyler iyiye gidecektir.

Etrafımız bir ateş çemberidir. Kuzeyimizde de doğumuzda da var güneyimizde de var. bütün bu manzara içerisinde Türkiye istikrar adası olmak durumunda. Tabi ki daha da önemli bizim birlikteliğimiz huzurumuz her şeyin üstündedir. Ben buradan iktidar sözcüsü sıfatıyla sesleniyorum. Bahçeli’yi dinlerken çok üzüldüğümüzü ifade etmek isterim. Her cümlesi küfür olan hakaret olan bir Bahçeli, kendi tabanına da munis gelmiyordur.

Biz hep söyledik. Bize gerginlik yaratılıyor vesaire diyorlar. Biz iktidarız, omuzumuzda büyük bir yük var. Fakat biz de kimsenin şamar oğlanı değiliz. Bizi onlara cevap vermek zorunda lütfen bırakmasınlar. Ha CHP seçim sonuçlarına göre hesaplaşmaya gider şunu yapar bunu yapar. O kendilerinin işidir. Ama herkesin bir muhasebe yapması gerekiyor. Bizim de ciddi bir değerlendirme yapacağımızı herkesin bilmesi gerekiyor.

Biz de geleceğimiz seçim bir sonraki pazartesi başlar. 2015’in seçim çalışmaları başlamıştır. Kurumsal olmak, size bağlı olan milyonlara şevk vermek böyle olabilir. Sayın Başbakanımız 21 milyon oy almıştır. Bunun çok büyük bir sorumluluğu var.

AKP tüzüğü olağanüstü kongre için ne diyor?

AKP tüzüğünün 70. maddesi şöyle:

Büyük kongre Genel Başkan’ın veya Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun yahut büyük kongre delegelerinin en az beşte birinin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılır.

Olağanüstü toplantı gündemi çağrıyı yapan tarafından belirlenir ve gündem dışında başka konu görüşülemez.

Delegeler tarafından yapılacak olağanüstü toplantı talepleri ile gündem ve delege imzalarının noter onaylı olması zorunludur. Bu taleplerin aynı konuyu içerir olup olmaması yeterli olup aynı zamanda ve parçalı olmaları talebin geçerli olmaları talebin geçerli olmasına engel olarak yorumlanamaz. Ancak işlem görmüş ve yeterli sayıya ulaşamamış talepler, sonraki başka bir toplantı isteminde imza eksikliğini gidermek için kullanılmaz. Şartların oluşması halinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu olağanüstü kongreyi bir hafta içinde ilan ederek çağrı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde yapmak zorundadır.

(EK. 03.10.2003 günü KKK.m.5) Genel Başkanlığın, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun veya Merkez Disiplin Kurulu’nun herhangi bir sebeple boşalması hali dışında seçimin olağan üstü toplantı sebebi olabilmesi için Genel Başkan’ın veya Büyük Kongre delege tamsayısının salt çoğunluğunun yazılı talebi gerekir.