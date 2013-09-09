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Yaşam

Hüseyin Çapkın'ın annesi vefat etti

Hüseyin Çapkın’ın 80 yaşındaki annesi Ömriye Çapkın, dün saat 21.00 sıralarında hayata gözlerini yumdu

09 Eylül 2013 10:36

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın annesi Ömriye Çapkın, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında vefat etti.
 
Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı 4 gün önce Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın 80 yaşındaki annesi Ömriye Çapkın, dün saat 21.00 sıralarında hayata gözlerini yumdu.

Annesinin rahatsızlığı üzerine iki gündür İzmir’de olduğu belirtilen Hüseyin Çapkın, ölüm haberi üzerine büyük üzüntü yaşadı.

İzmir İl Emniyet Müdürü Ali Bilkay, AK Parti İzmir Milletvekili Aydın Şengül, İzmir’de görevli ilçe ve şube müdürleri hastaneye giderek Çapkın’a başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Hastaneden çıkarken bitkin olan Çapkın’ın konuşmakta güçlük çektiği görüldü.

Hüseyin Çapkın'ın annesi Ömriye Çapkın'ın, bugün İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

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