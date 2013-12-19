Hüseyin Çapkın böyle uğurlandı

Hüseyin Çapkın ayrılırken, çalışma arkadaşları ile vedalaşırken, emniyette "Ayşe Bacı" olarak bilinen Ayşe Mezzek, Çapkın'ın aracını durdurup, Çapkın'la vedalaştı. Mezzek'in gözyaşlarını tutamaması üzerine Hüseyin Çapkın'ın duygulandığı görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevinden alınan Hüseyin Çapkın emniyetteki makamında bazı polis müdürleri ve misafirleri ile görüştü. Saat 18.30 sıralarında emniyetten ayrılmak için makam odasının bulunduğu 4'üncü kattan inen Çapkın, girişteki görevli amir ve polislerle de vedalaştı. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Çapkın'ın görevi döneminde kullanmadığı makam aracına binmedi. Emniyete gelen misafirler için kullanılan otomobile binen Hüseyin Çapkın tam ayrılırken, İstanbul emniyetinde "Ayşe Bacı" olarak neredeyse tüm polisler tarafından tanınan Ayşe Mezzek çapkının yolunu keserek vedalaştı. Emniyette görev yapan babasının 40 yıl önce ölümünden sonra kimsesiz kalan ve sürekli emniyet müdürlüğüne gelip giden Mezzek, Çapkın'a sarılarak gözyaşı döktü. Görevli polisler tarafından sakinleştirilen Ayşe Mezzek nedeniyle Hüseyin Çapkın'ın duygulandığı görüldü.

Çapkın'ın giderken makam aracını kullanmaması dikkat çekti.