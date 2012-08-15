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Hüseyin Aygün savcıya ifade verecek

Aygün konuyla ilgili, “Perşembe günü savcıya ifade vermeye gideceğim, gitmezsem ayıp olur” dedi

15 Ağustos 2012 14:11

PKK tarafından kaçırıldıktan 48 saat sonra serbest bırakılan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün Perşembe günü savcıya ifade vereceği öğrenildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK’lıların CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ü kaçırmasıyla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Aygün yarın soruşturma kapsamında savcılığa gidip ifade vereceğini söyledi.

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, pazar akşamı Tunceli-Ovacık karayolunun 35’inci kilometresindeki Fırtına Veli Çeşmesi Mevkii’ndeki Merğo Deresi kıyısında ellerinde uzun namlulu silah olan sivil giyimli 2 PKK’lı tarafından kaçırıldı. Aygün, PKK’lılar tarafından götürüldüğü dağlık ve ormanlık arazide 48 saat tutulduktan sonra dün saat 17.00’da Ovacık İlçesi’ne 10 kilometre uzaklıkta bulunan Aktaş Köyü yakınlarında serbest bıraktı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Aygün’ün kaçırılmasıyla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Bırakıldıktan sonra götürüldüğü jandarma karakolunda ifadesini daha sonra vereceğini belirten Aygün’e ifadesinin alınması için yazılı bir tebligat çıkarılmadı. Milletvekili Hüseyin Aygün, yarın Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ifade vereceğini söyledi.

Aygün’ün ifadesinin ardından savcılık soruşturma dosyasını Malatya’daki terör olaylarına bakan Bölge Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek.

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