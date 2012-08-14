PKK tarafından kaçırıldıktan 48 saat sonra serbest bırakılan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün PKK'nın kendisini niçin kaçırdığına dair soruları yanıtladı. Aygün, "Siyasi propagandaya dönük bir mesajdı. Can güvenliğime yönelik bir şey yoktu. Tamamen siyasi mesaj vermek içindi" dedi.

PKK tarafından kaçırıldıktan 2 gün sonra bırakılan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün CNN Türk’te Enver Aysever’in sorularını yanıtladı.

Aygün yaşadıklarını anlatırken şunları söyledi:

Çatışma ortamının son verilmesi için daha çok emek talep ettiler. Doğrudan söylemediler ama bağımsız siyasetin bana daha çok yakışacağını söylediler. Ben de silah zoruyla alınan akrarın doğru olmayacağını söyledim.

Aygün yaşadıklarını anlatı

Kürt sorunun çözümü ve akan kanın durması için bu yolu seçtiklerini söylediler.

Dersim dağlarında ağaçlarla kaplı, sular akan bir yerde tuttular beni 2 gün boyunca.

Ben CHP milletvekiliyim ve bu onuru sırtımda taşıyorum. Ama barışı savunmak Türkiye’nin her yerinde bazı çevreler tarafından PKK yandaşlığı ile eş tutuluyor.

Siyasi propagandaya dönük bir mesajdı. Can güvenliğime yönelik bir şey yoktu. Tamamen siyasi mesaj vermek içindi.

'Ankara'ya barış ve ateşkes mesajı verilmek istendi'

Ovacık ilçesinde serbest bırakılan Aygün, Tunceli'deki evine dönüşü sonrası yaptığı basın açıklamasında yaşadıklarını ise şöyle aktardı:

Sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir sıkıntısı olmadığını söyleyen Aygün şunları kaydetti:

"Bunun provakatif bir eylem olduğunu ve serbest bırakılacağımı biliyordum. PKK'lılar kaçırılma nedenimin Ankara'ya barış ve ateşkes mesajı vermek amacıyla yapıdığını söylediler. Serbest bırakılma emrim bizzat Bahoz Erdal tarafınadan verildi. Bahoz Erdal, güvenliğin sağlanmasını ve en kısa zamanda serbest bırakılmamı kendilerine talimat verdi.

Ama serbest bırakılmamda Ankara'da oluşan tepkilerin, Meclis Başkanımızın, Başbakanımızın, İnsan Hakları Derneği'nin, Alevi derneklerinin ve Dersim halkının eylemleri de etkili oldu.

Bana yönelik herhangi bir tehdit yok. Son derece saygılı ve anlayışlı bir muamele vardı. İki günlük dağ maceram 17.00'de sona erdi. Bu eylemi yapanlar siyasi propaganda olarak yaptığını ifade etti.

Bu eylemi yapan genç arkadaşlar, bu ülkenin çocukları. Bu eyelemle barış mesajı vermek istediklerini söylediler. Daha fazla rol üstlenmem için ricacı oldular. Bütün partilerin daha fazla çaba harcaması istediklerini söylediler.

Dağdaki 18-25 yaş arası oluşan bir grupla muhatap oldum. Tek yolun 4 partinin bir araya geleerek barış için bir şeyler yapılması gerektiğini söylüyorlar. Gençler eve dönmek istiyorlar. Son derece saygılı bir muamele gördüm."

Kavuşma anı

Bu arada Hüseyin Aygün'ün eşiyle kavuşma anı kameralara yansıdı. Aygün'ün eşine ve çocuklarına sarıldığı anda duygusal anlar yaşandı.