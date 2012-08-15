Hüseyin Aygün, ceviz ağacı altında 48 saat geçirdi

Hülya KARABAĞLI/ ANKARA

PKK tarafından serbest bırakılan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, 48 saatlik tutukluluğunda çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Aygün, kaçırıldıktan sonra 8 saatlik bir yürüyüş yolculuğu yaptı.

Ceviz ağacının altında konaklandı. Toprak üstünde uyudular. Ekmek, zeytin, peynir ve yumurta yenildi. Aygün, serbest bırakıldıktan sonra karşılama heyetinde yer alan milletvekili arkadaşlarına, darp edilmediğini, kötü muamele yapılmadığını söyledi. “ Sağlık durumum iyi” diyerek ailesini ve yakınlarını yatıştırdı. Aygün’ün çocukları , eşi ve yakınlarıyla kucaklaşmasında mutluluk yaşları döküldü. Aygün’lerin evine, Tunceli valisi ve emniyet müdürü ziyaret etti.