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Hüseyin Aygün, ceviz ağacı altında 48 saat geçirdi

Tunceli Milletveki Hüseyin Aygün'ün PKK tarafından serbest bırakılmasının ardından Aygün'ün yaşadıklarıyla ilgili ayrıntılar gelmeye başladı

15 Ağustos 2012 02:49

Hülya KARABAĞLI/ ANKARA

PKK tarafından serbest bırakılan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, 48 saatlik  tutukluluğunda çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Aygün, kaçırıldıktan sonra 8 saatlik bir yürüyüş yolculuğu yaptı. 

Ceviz ağacının altında konaklandı. Toprak üstünde uyudular. Ekmek, zeytin, peynir ve yumurta yenildi. Aygün, serbest bırakıldıktan sonra karşılama heyetinde yer alan milletvekili  arkadaşlarına,  darp edilmediğini, kötü muamele yapılmadığını söyledi. “ Sağlık durumum iyi” diyerek  ailesini ve yakınlarını yatıştırdı. Aygün’ün  çocukları , eşi ve yakınlarıyla kucaklaşmasında  mutluluk yaşları döküldü.  Aygün’lerin evine, Tunceli valisi ve emniyet müdürü ziyaret etti.    

ETİKETLER

Hüseyin Aygünceviz ağacıPKK

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