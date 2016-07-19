Hüseyin Avni Mutlu görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığınca, merkez ve taşra teşkilatlarında görevli 246 mülki idare amiri, 7 bin 899 emniyet, 614 jandarma ve aralarında sahil güvenlik komutanının da bulunduğu 18 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 8 bin 777 personel görevden uzaklaştırıldı.

Görevden uzaklaştırılan 246 mülki idare amirinin içerisinde en dikkat çekeni, İstanbul'un eski Valisi olan ve daha sonra Merkez'e alınan Hüseyin Avni Mutlu oldu. Mutlu, Merkez'deki görevinden de uzaklaştırıldı.