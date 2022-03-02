Hüsamettin Koçan’dan yeni sergi: Savaş Bitti

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Mine Sanat Galerisi, Kadıköy Caddebostan’daki ‘Deneysel’ mekânında 19 Mart tarihine kadar Türk çağdaş sanatının önemli isimlerimden olan Hüsamettin Koçan’ın ‘Savaş Bitti” teması etrafında bir araya getirdiği resim ve heykellerinden bir seçkiye ev sahipliği yapıyor.

Koçan, tarihsel referanslarla kurguladığını söylediği sergiyi şöyle tanımlıyor;

“Beni en çok şaşırtan meselelerden biri tarihtir. Tuhaftır ama gençliğimde tarihin insanoğlu için sahici belgeler sunduğunu düşünürdüm. Bu belirtileri kendimden bile saklayacak denli tarihe olan inancımı ve güvenimi yaşatmak istedim. Bugün artık tarihin sorgulanabilir olduğunu, tek taraflı kazananlar üstünden anlatıldığını ve kaybedenlerin de başka bir kazanan hikâyesini destanlaştırdığını kabul ediyorum.

Halbuki tarih; insanın barış, sevgi ve güzellik arayışını desteklemeli, insana derinliğini kazandıran sanat, kültür, felsefe, şiir ve destanların anlatıldığı övünç duyabileceğimiz metinlerden oluşmalıdır. Çünkü bu metinler sahicidir, insan ve doğa yanlısıdır. Saldırı naralarıyla yüceltilmemiştir. Bunu da en çok, tüm coğrafyalarda varlığını sürdüren insanoğlunun izlerinde görürüz. Sahici olan işte bu izlerdir. Ve şu anda barış içerisinde ortak yarattıkları bir uygarlığın çatışmalarına tanıklık etmektedirler.

“Savaş Bitti” adlı sergim, bu nedenle, hayat izlerinden uzaklaşmış tarihsel bir metin oluşturma çabası değildir. Aksine, gerçek tarihin insanın varlık hikâyesini sanat tarihi üstünden anlattığı savı üstüne kuruludur.”

Hüsamettin Koçan kimdir?

1946 yılında Bayburt’ta doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yaptı ve 1997-2005 yılları arasında fakültenin dekanlığını üstlendi. 1980 yılında “Türk Halk Resimleri” konulu araştırmasını tamamladı.

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. 1990 ve 1995 yılları arasında derneğin başkanlığını üstlendi. Bu sürede sanatçı hakları, kamusal alanda sanat, sanatın yaygınlaşması konularında etkinliklere öncülük etti ve çok sayıda yayının üretimine katkıda bulundu. 1991’de İstanbul Sanat Fuarı’nı ve 1993’te Genç Etkinliği kurdu.

2005 yılında kurduğu vakıfla 2010 Temmuz ayında Baksı Müzesi’ne hayat verdi. 2014 yılında T.B.M.M. Onur Ödülü’nün sahibi oldu. Baksı Müzesi nedeniyle Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 2014 Yılın Müzesi Ödülü’nü aldı. “Sanat Tır” ve “Sanat Çadır” gibi projelerle sanatı merkezin dışına taşıma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Anadolu’nun Görsel Tarihi Fasikül 2 Osmanlı (1994, Yıldız Sarayı Silahhane Binası) Anadolu’nun Görsel Tarihi Fasikül 3 Selçuklu (1995 Alanya Tersanesi), Tuz Tadı (2007, Çankırı Tuz Madeni), 41 Adım (2013, İş Sanat) Ayağımdaki Diken (2017, Baksı Müzesi) önemli sergileri başta olmak üzere 45 kişisel sergi açtı ve çok sayıda ulusal ve uluslararası grup sergisine katıldı.

Avusturya Salzburg Şehir Onur Ödülü ve Asya Sanat Bienali - Resim Büyük Ödülü’nün içinde olduğu 35 ödüle sahip.