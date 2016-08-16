Hürriyet'ten tutuklanan muhabiriyle ilgili ilk açıklama

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanan Hürriyet muhabiri Arda Akın’la ilgili açıklama yaptı. Ergin, “Geride bıraktığımız yıllarda aldığı çok sayıda ödül, arkadaşımızın gazeteci kimliğinin ve mesleki başarısının en açık kanıtıdır. Adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine ve arkadaşımızın aklanacağına güveniyoruz.” dedi.

Sedat Ergin'in açıklaması şöyle:

“Gazetemizin muhabiri Arda Akın dün çıkartıldığı 5’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından Fethullahçı Terör Örgütü’ne bilerek ve isteyerek yardımda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştır. Arda Akın, bundan iki hafta kadar önce 29 Temmuz 2016 tarihinde yine Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, ancak 1’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol tedbiri uygulanması koşuluyla serbest bırakılmıştı. Dün ikinci kez sorgulandığında kendisine atılı suçlamalarla ilgili yöneltilen soruların daha önceki sorgulamayla önemli ölçüde benzerlik göstermesine karşılık, hakimlik bu kez tutuklama tasarrufuna gitmiştir.

Haber ve tweetten

Arda Akın’a sorgusunda yöneltilen soruların bir bölümü kendisinin gazetemizin kağıt baskısında ya da internet sitesinde yayımlanan haberler, bir bölümü ise şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgilidir. Arkadaşımızın herhangi bir terör örgütü ile ilişkisi bulunmadığına, çalışmalarının meşru gazetecilik faaliyetleri ile sınırlı olduğuna inanıyoruz. Geride bıraktığımız yıllarda aldığı çok sayıda ödül, arkadaşımızın gazeteci kimliğinin ve mesleki başarısının en açık kanıtıdır. Adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine ve arkadaşımızın aklanacağına güveniyoruz.”