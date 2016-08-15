Hürriyet muhabiri Arda Akın tutuklandı

Darbe girişimine ilişkin, Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu 18 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Hürriyet gazetesi muhabiri Arda Akın, tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu 18 gazetecinin tutuklandığı darbe girişimine ilişkin soruşturmada, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve daha sonra savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Akın’ın, imza atmak için gittiği karakolda gözaltına alındı.

Avukatıyla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Akın, burada Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarıldı. Hâkimlik, şüpheli Akın’ın tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen ve 18 gazetecinin tutuklandığı darbe girişimi soruşturmasında, Arda Akın, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Savcılık, Akın’ın serbest bırakılmasına itiraz etmiş, itirazı değerlendiren hâkimlik, Arda Akın hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.