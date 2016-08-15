T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Hürriyet muhabiri Arda Akın tutuklandı

Akın, 18 gazetecinin tutuklandığı darbe girişimi soruşturmasında gözaltına alınmıştı

15 Ağustos 2016 23:41

Darbe girişimine ilişkin, Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu 18 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Hürriyet gazetesi muhabiri Arda Akın, tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu 18 gazetecinin tutuklandığı darbe girişimine ilişkin soruşturmada, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve daha sonra savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Akın’ın, imza atmak için gittiği karakolda gözaltına alındı.

Avukatıyla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Akın, burada Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarıldı. Hâkimlik, şüpheli Akın’ın tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen ve 18 gazetecinin tutuklandığı darbe girişimi soruşturmasında, Arda Akın, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Savcılık, Akın’ın serbest bırakılmasına itiraz etmiş, itirazı değerlendiren hâkimlik, Arda Akın hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.

ETİKETLER

Arda Akıntutuklu gazetecilerdarbe girişiminde tutuklanan gazeteciler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24