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Medya

Hürriyet'ten T24 açıklaması

"Hürriyet telif haklarını korumaya devam edecektir"

21 Şubat 2018 17:07

Hürriyet gazetesi, T24 hakkında "bazı içeriklerini kullandığı" gerekçesiyle Twitter, Facebook ve Google'a başvurduğu yolundaki habere ilişkin olarak açıklama yaptı.

TIKLAYINBağımsız gazeteciliğe saldırı; Hürriyet, T24'ün Twitter hesabını kapatma girişiminde bulundu!

Hürriyet'in "zorunlu" açıklamasında, "Hürriyet, Twitter veya Facebook’a T24’ün hesaplarının kapatılması gibi bir başvuruda bulunmamıştır" dendi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Hürriyet içeriklerini link vermeden kullanan tüm internet sitelerinin bu uygulaması, telif haklarımızı korumak amacıyla ilgili kurumlara bildirilmektedir. Hürriyet telif haklarını korumaya devam edecektir."

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