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Medya

Bağımsız gazeteciliğe saldırı; Hürriyet, T24'ün Twitter hesabını kapatma girişiminde bulundu!

Hürriyet'in şikâyetiyle sabaha karşı kapatılan Twitter hesabı, T24'ün itirazı üzerine açıldı

21 Şubat 2018 10:23

Hürriyet gazetesi, içeriklerini kullanması için her gün özel olarak e-mail gönderdiği ve üst düzeyde mutabakat bildirdiği T24 hakkında, “bazı içeriklerini kullandığı” gerekçesiyle Twitter, Facebook ve Google’a başvurdu.

Twitter, Hürriyet’in başvurusu üzerine bu sabah (21 Şubat 2018) bağımsız internet gazetesi T24’ün hesabını askıya aldı. Ancak Twitter’da 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan T24’ün itirazı üzerine hesap tekrar açıldı.

Twitter’dan T24’e yapılan bildirimde, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. adına avukat Mehmet Ali Köksal’ın yaptığı başvurular üzerine T24’ün Twitter hesabının geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.

Özel bülten ve mutabakat

Hürriyet, T24’e her gün haber ve yazılarını kullanmayı özendirmek için e-mail ile özel bülten gönderiyor.

Diğer yandan, daha önce yapılan benzer telif hakkı girişimine T24’ün itirazı üzerine, Doğan grubu üst düzeyde mutabakat bildirmişti. T24’ün kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın’a, Hürriyet içerikleri konusunda bir daha şikâyet/dava yoluna gidilmeyeceği taahhüt edilmişti.

Hürriyet’in şikâyet konusu yaptığı içerikler genellikle bazı köşe yazılarını içeriyor. Çok sayıda Hürriyet yazarının da köşesinde referans gösterdiği T24, kaynak göstermeden içerik kullanmıyor. Diğer yandan Hürriyet, T24’ün ürettikleri de dâhil olmak üzere Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda içeriği, genellikle kaynak göstermeden, link vermeden kullanıyor.

Twitter T24 hesabını açtı

T24, durumu açıklayan bir yazıyla Twitter’dan, geçici olarak askıya alınan hesabının açılmasını talep etti. T24’ün başvurusu üzerine Twitter hesabı kısa sürede açıldı. Ancak T24'ün düne kadar 1 milyonun üzerinde olan takipçi sayısı, Hürriyet'in girişimi üzerine, Twitter'daki teknik süreç nedeniyle 590 binlere kadar geriledi. 

Hürriyet’i kınıyoruz

Hiçbir kurum, kişi, şirket, fon ya da benzeri bir organizasyondan destek almadan 1 Eylül 2009’da yayına başlayan ve Türkiye’de bağımsız gazeteciliği kurumlaştırma yolunda önemli adımlar atan T24 olarak Hürriyet’i kınıyoruz.
 

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