Hürriyet'ten Erdoğan'a tepki: Bize haksızlık yapıyor!

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın sert eleştirilerle ve “Emir ve talimat alıyorlar” diyerek hedef aldığı Hürriyet gazetesi bu iddialara "Biz sadece okurlarınmızdan talimat alırız" şeklinde cevap verdi. Özellikle Kabataş'ta saldırıya uğradığı iddiasıyla gündeme gelen başörtülü kadının mobese kayıtları sonrası herhangi bir saldırıya rastlanmadığının tespit edilmesini manşetten "Kabataş özrü" başlığıyla veren Hürriyet'e "Kabataş başlığının altında boğulacaksınız!" diyen Erdoğan'a "Sayın Başbakan bize haksızlık yapıyor. Bizi, topluma Ak Parti karşıtı gibi göstermeye çalışıyor" şeklinde cevap verildi.

Hürriyet'ten yapılan açıklama şöyle:

Hürriyet Dünyası’nda herkese yer var. Her partinin seçmenine, her din ve mezhebe, etnik kimliğe açığız. Çünkü biz Hürriyet Dünyası olarak farkın yarattığı zenginliği biliriz, severiz.

Dün Sayın Başbakan Meclis kürsüsünde manşetlerimizi eleştirdi. Ardından, “Emir ve talimat alıyorlar” dedi. Kesinlikle ifade ediyoruz ki kimseden talimat almıyoruz. Almayız. Sadece okurlarımızı doğru bilgilendirmenin çabası içindeyiz. Çünkü bu gazete, bağımsız olduğu için okurlarına güven veriyor.

Bizi, yeni medya düzeninin gazeteleri ile karıştırmasınlar. Biz, yayıncılık geliri ile yaşarız, halka açığız.

Kasamıza girenin çıkanın hesabını 365 gün veririz. Aslında bizim de bir telefon hattımız var… Ama o hat sizlere, okura bağlı. Hesabı oraya veririz.

Sevgili okurumuz;

Maalesef yine seçim zamanı geldi. Malum senaryo ve klişe yine uygulamaya konuldu.

Amaç Hürriyet üzerinde baskı kurmak. Habercilikten caydırmak, yorumcularını susturmak.

Yaptığımız iş gazetecilik… Baskılar arttıkça sorumluluğumuzu daha iyi kavrıyoruz. Sayın Başbakan bize haksızlık yapıyor. Bizi, topluma Ak Parti karşıtı gibi göstermeye çalışıyor. Oysa biz hiçbir partinin ve camianın karşıtı ya da taraftarı değiliz. Olsak, okuyucularımız buna izin vermez.

Anayasamızın ve yasalarımızın güvencesi altında bağımsız ve tarafsız yayıncılık yapmak istiyoruz. Bu güvenceler, halkımızın büyük çoğunluğu tarafından seçilmiş Hükümetimize emanet. Biz bu emanetin doğru kullanılmasını, Hürriyet’in bir linç kampanyasının hedefine konulmamasını istiyoruz.

Herkes gibi istediğimiz tek şey adalet. Yine herkes gibi biz de bu ülkede huzur içinde yaşamak, işimizi düzgün şekilde yapmak, emeğimizin karşılığını almak istiyoruz.

Hürriyet okuruna her gün hürriyetini sunmak istiyoruz.