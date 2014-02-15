Erdoğan'dan Hürriyet'e: Kabataş başlığının altında boğulacaksınız!

Başbakan Erdoğan Tayyip Erdoğan, İstanbul Gezi olayları sırasında Kabataş'ta saldırıya uğradığı iddia edilen başörtülü kadınla ilgili Kanal D'de yayınlanan yeni görüntüleri yorumladı. Erdoğan, toplu saldırı iddialarını teyit etmeyen MOBESE kameraları görüntülerine dayanan haber ve yorumlar için, "Kabataş’ta bir kızımıza yavrusuyla birlikte yapılan bir saldırıyla yeniden oynamaya başladılar. O gün sesleri çıkmayanlar bunu da yalanlamaya başladılar" dedi. Erdoğan bugünkü manşetinde, Latif Demirci'nin karikatürü eşliğinde "Kabataş özrü" başlığını kullanan Hürriyet'in kendisine yakıştırdığı "amiral gemisi" sıfatına gönderme yaparak "Bugün attıkları başlığı özellikle hatırlatıyorum. Bunun altında da boğulacaksınız. Sizler adli tıp raporlarını nerenize saklayacak nerenize koyacaksınız" ifadesini kullandı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Şişhane-Haliç Metro Geçiş Köprüsü-Yenikapı metro hattı açılış törenine katılmak için Marmaray kullandı. Tören alanına gelen Erdoğan, İstanbul ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu hat inşa edilirken İstanbul’un tarihi de değişti. İstanbul’un tarihinin 8500 yıl öncesine dayandığı ortaya çıktı. Hattın gecikmesini göze alarak 77 milyon harcama yaparak tarihi eserleri de ortaya çıkardık. Aslında bu hat 4,5 yıl önce açılacaktı. Tarihi eserlere karşı hassasiyetimiz nedeniyle bu gecikti. Demir ağlarla ördük var ya 10. Yıl marşında. Kim örmüş… Bu CHP mi? Gazi Mustafa Kemal’den sonra raylı sistemde bir adım yok. Bizimle başladı.

Açılıştan sonra Marmaray’ı bugün ilk kez kullandım. Hemen kısa bir sürede Üsküdar’dan bindik Yenikapı’ya ulaştık. Türkiye ve dünyanın birçok yerinden turistler gelip bunu tecrübe ediyorlar. Dünya Marmaray’ı konuşuyor. Herkesin en az bir kere Marmaray’ı tecrübe etmesini rica ediyorum. 1994’te İstanbul’da göreve geldiğimizde çok çalışacağız dedik. Londra’da, Paris’te Tokyo’da ne varsa İstanbul’da da o olacak dedik. Hükümeti devraldıktan sonra da bunu Türkiye çapında uygulamaya başladık.

'Türkiye 1071'de mi kuruldu'

Göreve geldiğimizde sadece THY vardı şimdi 6-7 özel havayolu şirketi taşımacılık yapıyor. Batıda otobanlar mı var? Benim ülkemde de var. Batının hızlı trenleri mi var artık bizde de var… CHP’nin genel müdürü uluslararası bir gazeteye, Türkiye düşmanı operasyoncu bire gazeteye mülakat vermiş. Diyor ki “Türkiye kurulduğu tarihten 1071’den bu yana yüzünü medeniyete çevirmiştir.”

Türkiye 1071’de mi kuruldu? “Şimdi bizi bir Ortadoğu ülkesi yapmaya çalışıyorlar. Bu kabul edilemez” diyor. CHP zihniyeti bu. CHP’nin başında Türkiye’nin kuruluşunu 1071 sanan bir genel başkan var. Ortadoğu’yu aşağılayarak da birilerinin gözüne girmeye çalışıyor. Tarih, coğrafya, siyaset sıfır. Özgüven ise zaten sıfırın altında. Tüm bu metro istasyonlarına katlı otoparklar yapacağız. CHP’liler ret vermiş. Nerede hayırlı bir iş var bunlar o işin karşısındadır. Bunların cibilliyetinde bu var. Bunlar akşam farklı sabah farklı konuşur.

'Her şey bir senaryoydu'

Türkiye’nin nasıl yıllık 150 milyon kapasiteli havalimanı olur diyerek bunu engellemenin peşindeler. İşte paralel yapıyı gördünüz. Oranın müteşebbislerini şüpheli sıfatıyla çağırma yoluna gitmediler mi? Dün 17 Aralık ile ilgili tutuksuz yargılama veya tahliye kararı çıktı birileri rahatsız oldu. Kim rahatsız oldu paralel yapının borazanları rahatsız oldu. 17 Aralık’ta siz neredeydiniz? 17 Aralık’ta yargı samimi miydi? Her şey bir senaryoydu ve bu senaryonun aktörleri vardı. Bunlar da onların dalkavukları borazanlarıydı.

Bunlar arasında Ak Parti'nin kapatılmasını isteyecek kadar demokrasiden nasibini almamış olanlar vardı.

Mayıs ve Haziran'da sokak olayları yaptılar. Kabataş’ta yavrusuyla beraber orada bir kızımıza yapılan bir saldırıyla alakalı bakın onun da üzerinde oynamaya başladılar. O günden bugün sesleri çıkmayanlar bugünü bunu da yalanlamaya kalkıyorlar. Medya dünyasında amiral diye geçinenlere söylüyorum. Bugün attıkları başlığı özellikle hatırlatıyorum. Bunun altında da boğulacaksınız. Sizler adli tıp raporlarını nerenize saklayacak nerenize koyacaksınız. Bu bayanların çocuğu ile beraber orada aldığı raporu ne yapacaksınız. Bunların hayatı yalan üzerine inşa edilmiştir. Aradan 8 ay geçti. 8 ay şimdi kendilerine göre yeni yeni senaryolar hazırlıyorlar. O hanımefendi ve çocuğu konusuna yeni bir hazırlığın içindeler.

'Adli Tıp Raporu ortada'

Bunları yutturmazsınız. Her şey açık net ortada. O zaman savcının bütün tespitleri adli tıp raporu ortada. Şimdi siz bunu tersine çevirmek istiyorsunuz. Neden altında boğuldunuz. Tarih sizi affetmeyecek. Tarih bu yalan senaryonun yanında yer alan medyayı da affetmeyecek.30 Mart bir dönüşüm olacak. İleri demokrasinin kırılma noktası olacak Allah’ın izniyle. Bira şişesiyle başörtülü kızımıza saldıranlarla o paralel yapı birlikte hareket ediyor. Biri en zor zamanlarda başörtüsüne teferruattır diyordu. Bugün de o başörtüsü düşmanlarının değirmenine su taşıyor.