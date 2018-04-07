Hürriyet'ten Aydın Doğan'a: Teşekkürler kaptan

Hürriyet gazetesi, Doğan Medya Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın çalışanlara vedasını sürmanşetinden “Teşekkürler kaptan” ifadeleriyle gördü. Aydın Doğan’ın dün ilk olarak Posta gazetesi, daha sonrasında da Doğan Medya Centre’da gerçekleştirdiği ziyaret, gazetenin içinde de tam sayfa haberleştirildi.

Haberde, “Medyanın amiral gemisi olan Hürriyet gazetesine 24 yıl kaptanlık yapan Aydın Doğan, dün bu kez veda için geldi. 40 yıl kesintisiz medya patronluğunun ardından Doğan Medya Grubu’nu Demirören ailesine devreden Aydın Doğan, dün Hürriyet’e veda ederken ‘Türk basının amiral gemisi olarak salimen limana gelmiştir’ dedi” ifadeleri kullanılırken; Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila’nın “İş ve medya dünyasının bu iki köklü ailesinin aldıkları bu kararın her iki aileye ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum” sözlerine de yer verildi.

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