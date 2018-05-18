Hürriyet'te künye değişti; Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal oldu

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satışının ardından Hürriyet gazetesinde künye değişti. Genel yayın yönetmenliği koltuğundan alınan Fikret Bila'nın yerine gazetenin yazarı Vahap Munyar, İcra Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Soysal getirildi.

Doğan Medya Grubu’nun, 21 Mart’ta Demirören Grubu’na satılmasının ardından en önemli istifa 27 Nisan'da yaşandı. Fikret Bila, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’nden istifa etti. Bila, bir süre Milliyet Genel Yayın Genel Yönetmeni olarak birlikte çalıştığı Demirören ailesine istifa kararını ve emeklilik işlemlerinin başlatılması talebini bildirdi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği'ne gazetenin eski Ekonomi Servisi Müdürü, köşe yazarı Vahap Munyar getirildi.

Demirören Grubu’nun satın alım anlaşması imzaladığı Doğan Gazetecilik ve Hürriyet Gazetecilik şirketlerinin Yönetim Kurulu aldığı kararla yönetim kurulunda değişikliğe gidileceğini duyurmuş, şirketlerin yönetim kurulu üyeliğine, Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal getirilmişti. Soysal, Çağlar Göğüş'ün yerine Hürriyet'te İcra Kurulu Başkanı oldu.

İşte Hürriyet'in yeni künyesi