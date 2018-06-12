Hürriyet'te Demirören dönemi; 'orman kıyımı' haberi, hükümeti kızdırır diye yayından kaldırıldı!

T24 Haber Merkezi

Doğan Medya Grubu kapsamında mart ayında Hürriyet'i de satın alan Demirören Grubu, yayın politikasına grubun kırmızı çizgilerini yansıtmayı sürdürüyor. Son olarak "400 dönüm meşe ormanı yok oldu" başlığıyla verilen boru hattı haberi, enerji sektöründe de faaliyet gösteren Demirören Grubu'nun yönetimindeki Hürriyet'in internet sitesinden kaldırıldı.

Pazar günü "400 dönüm meşe ormanı yok oldu! Havalimanı..." başlığıyla yayına giren haber, gazetenin koridorlarında konuşulan bilgiye göre "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın tepkisini çekebileceği" kaygısıyla yayından kaldırıldı.

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Halen Google'daki arama satırında "400 dönüm meşe ormanı yok oldu! Havalimanı inşaatı değil" başlığıyla görünen habere ilişkin link tıklandığında, söz konusu haber değil, Hürriyet Pazar ekinin internet sayfası açılıyor.

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Demirören Holding'in internet sitesinde, grubun faaliyet alanlarına ilişkin kategori tıklandığında ilk sırada "enerji" sektörü yer alıyor.

Tartışılan haberde şunlar kaydediliyordu:

Rus doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak olan Türk Akımı projesinin deniz ayağı tamamlanarak turizm cenneti balıkçı kasabası Kıyıköy’den karaya çıktı. Rusya’nın yıllık 750 milyon dolar kar edeceği “Türk Akımı” için Kıyıköy’de 400 dönüm meşe ormanları yok edildi.

Meşelik orman yok oldu, orta su balıkçılığı bitiyor

CHP Belde Başkanı Nazmi Meydan: “Burada denizi bitirdiler, ormanı bitirdiler. Hayvancılığı da bitirdiler. Turizm de bitti. Kıyıköy halkı bir nevi balıkçılıkla geçinen bir halktır. Burada orta su trolü var. Burada o boru hattı oradan geçince bitti yani bir daha mümkün değil” diyor.

Proje bölgenin geçim kaynaklarından hayvancılık ve balıkçılığı da etkiliyor.

“400-500 kilogram ağırlığındaki bir hayvanı 5 liraya nasıl doyuracağız?”

Tamer Tan: “Biz hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bizde yüz tane büyükbaş hayvan var. Bu köyde yaklaşık 2 bin tane hayvan var. Her tarafı tel örgüyle çevirdiler. Bize hayvanların bu inşaat alanına salınmayacağına dair zor koştular. Bunun karşılığında da Bize hiçbir şey sormadan hayvan başına 5’er bin TL para teklif ettiler. Bugün takdir edersiniz ki 5 liraya bir tas çorba bile içemezsiniz. Biz 400-500 kilogram ağırlığındaki bir hayvanı 5 liraya nasıl doyuracağız? Bir çuval yem 65 TL.”

“Çalıştıkları alanda yeraltında tarihi kalıntılar var”

Güven Mahallesi Muhtarı İsmail Özen: “Rusya’dan gelen doğalgaz boru hattı buradan çıkacak. Bize söylenenler ’50 metre genişliyor’ olacaktı ama yaklaşık 200-250 metre genişliğinde doğalgaz boru hattı çıktı. Yaklaşık 400-500 dönüm meşelik ormanını yok ettiler. Kestikleri yeri tekrardan kesiyorlar. Burada balığın yumurtlama alanı var. Çıktıkları alan balık geçişinin göç alanı ve burada yumurtalarını bırakıp gidiyor. Şu an kesinlikle burada bu çalışmalarda balık merayı da terk edecek. Yumurta da kalmayacak. Şu anda çalıştıkları alanda da yeraltında tarihi kalıntılar olduğunu söylediler. ”

Kıyıköylüler bölge turizminin de geleceğinden endişe duyuyor. Kıyıköy’de dünyanın en eski taş oyma manastırlarından Aya Nikola da bulunuyor.