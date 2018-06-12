T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ayşe Arman: Demin bir yakınım 'Artık Hürriyet almıyorum, Instagram'a yazılarını koymayı ihmal etme' dedi

Arman, Zülfü Livaneli ile yaptığı söyleşiyi sosyal medya hesabında paylaştı

12 Haziran 2018 17:15

Hürriyet gazetesi yazarı Ayşe Arman, sanatçı Zülfü Livaneli ile son kitabı “Gölgeler” üzerine yaptığı söyleşiyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, "Demin bi yakınım ‘Hürriyet almıyorum artık, o yüzden lütfen instagrama yazılarını koymayı ihmal etme!’ dedi" ifadesini kullandı. 

Bugünkü Zülfü Livaneli söyleşsini sosyal medyadan paylaşan  Arman’ın paylaşımındaki ayrıntı dikkat çekti. “Sevgili #zülfülivaneli röportajı yaptım bugün. Dur hemen profile koyayım” diye yazdı. Arman, neden röportajı hemen sosyal medya hesabından paylaştığını da şöyle açıkladı:

“Demin bi yakınım ‘Hürriyet almıyorum artık, o yüzden lütfen instagrama yazılarını koymayı ihmal etme!’ dedi.”

 

ETİKETLER

Ayşe ArmanHürriyetinstagramZülfü Livaneli
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24