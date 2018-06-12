Ayşe Arman: Demin bir yakınım 'Artık Hürriyet almıyorum, Instagram'a yazılarını koymayı ihmal etme' dedi

Hürriyet gazetesi yazarı Ayşe Arman, sanatçı Zülfü Livaneli ile son kitabı “Gölgeler” üzerine yaptığı söyleşiyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, "Demin bi yakınım ‘Hürriyet almıyorum artık, o yüzden lütfen instagrama yazılarını koymayı ihmal etme!’ dedi" ifadesini kullandı.

Bugünkü Zülfü Livaneli söyleşsini sosyal medyadan paylaşan Arman’ın paylaşımındaki ayrıntı dikkat çekti. “Sevgili #zülfülivaneli röportajı yaptım bugün. Dur hemen profile koyayım” diye yazdı. Arman, neden röportajı hemen sosyal medya hesabından paylaştığını da şöyle açıkladı:

“Demin bi yakınım ‘Hürriyet almıyorum artık, o yüzden lütfen instagrama yazılarını koymayı ihmal etme!’ dedi.”