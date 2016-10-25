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Medya

Hürriyet'in 'ByLock' haberine soruşturma açıldı

Patent sahibi David Keynes, 'ByLock'u kullanan Türk kullanıcıların yüzde 90'ı Gülen cemaati mensubu" demişti

25 Ekim 2016 15:38

Hürriyet gazetesinin şifreli haberleşme programı 'ByLock'un patentini elinde bulunduran David Keynes'in açıklamalarına yer verdiği haberine soruşturma açıldı. 

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimine katıldığı iddia edilen Gülen cemaati mensuplarının şifreli mesajlaşma programı "ByLock" ile haberleştiği öne sürülmüştü. Programın patent sahibi David Keynes, Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada, Türk kullanıcılarının yüzde 90'ının cemaat mensubu olduğunu söylemişti. 

Keynes şu ifadeleri kullanmıştı:

“15 Temmuz sonrası haberlerde ByLock’tan söz edilince Tilki’ye ‘Bu ne demek’ diye sordum. İzah edemedi. Cemaatçi olan ortağını ve cemaati kastederek, ‘Birkaç arkadaşa vermiştim, onlar başkalarına vermiş’ dedi. 15 Temmuz’dan sonra firar eden Tilki’nin ortağı, şu an yurtdışında olan bir gazeteci ile bağlantılı. Bu kişiler üzerinden cemaatin haberleşme ağına dönmüş. Cemaat örgütsel haberleşmesi için kullandı ama bana göre çok saçma. Uygulamanın kırılması çok kolay. Ben ABD’deki cemaatçilere sordum. ‘Ne yapıyorsunuz?’ dedim. ‘Birbirimize dualar ve sohbetler gönderiyorduk’ dediler.”​

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla tanınan Ethem Sancak’ın gazetesi Akşam’ın genel yayın yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, “Bu haber proje haberidir! Yeni bir oyunun parçası!!” görüşünü savundu. Kelkitlioğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının haberle ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

 

 

 

 

 

 

 

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