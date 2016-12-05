Hürriyet'e göre, MİT kaynakları Darbe Komisyonu Başkanvekili'ni yalanladı

Hürriyet'e bilgi verdiği belirtilen MİT'e yakın kaynaklar, TBMM FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve AKP'li Selçuk Özdağ'ın 15 Temmuz günü bir binbaşının yanı sıra bir erin de MİT'e giderek ihbarda bulunduğu iddialarının doğru olmadığı belirtti. Kaynaklar, 15 Temmuz günü binbaşı dışında kuruma herhangi bir ihbar olmadığını vurgulayarak, bir erin de ihbarda bulunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurguladılar.

Özdağ ne demişti?

TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve AK PartiManisa Milletvekili Selçuk Özdağ, dün İzmir'de Anadolu Ajansı muhabirine Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz'da bir erin de MİT'e giderek ihbarda bulunduğunu söylemişti.

Özdağ, "Darbe, önceden bir binbaşı ile bir er tarafından MİT'e bilgi veriliyor. Darbe, diye bildirmiyorlar. MİT Müsteşarına operasyon yapılacak, diye bildiriyorlar. Önce binbaşı gidiyor 15.00-16.00 sıralarında, daha sonra er. Er, bir şeyler duyuyor içeride, onların görüşmelerini, hareketliliğini. Bir darbe olacağını tahmin etmiyor, MİT Müsteşarı derdest edilecek ve siyasi iktidara karşı bir operasyon yapılacağını tahmin ederek gidiyor. Er ve binbaşı da korunmak adıyla, tedbirli olarak şu anda hapiste. Bu yapı, gece 03.00 civarında yapsaydı başarılı olma ihtimali vardı. Burada başarılı olsalardı rejim değişecekti. Türkiye iç savaşa sürüklenecekti. 100 yıllık birikimimizi, 100 yıllık hayalimizi çalacaklardı."

Özdağ "Hatırlamıyorum" demişti

Selçuk Özdağ, AA'ya İzmir'de yaptığı bu açıklamaların ardından yine dün kendisini arayan Hürriyet Muhabiri Umut Erdem'e ise şöyle konuşmuştu:

"Er ile ilgili bize verilen bilgi konuşmacılar, dinlediğimiz kişilerden... Bize verilen bilgi bir binbaşı ve bir erin bunlar Hakan Fidan’a karşı bir operasyon yapılacağını bildiriyorlar o kadar. Başka bir haberleri yok, darbeyle falan ilgili bilgileri yok bunların.

"Binbaşının da yok erin de yok. Bize verilen bilgilere göre şu an hatırlamıyorum, ya gelen konuşmacılardan bir tanesi bize söyledi, veyahut da CHP’li milletvekillerinden bir tanesi söylemiş olabilir.

"Hatırlamıyorum, tutanaklara bakmamız lazım. Bir daha bakalım tutanaklara. Bu da aynı şekilde Hakan Fidan’a karşı bir operasyon yapılacağını duyduğunu söylüyor. Burada özne darbeyi bilmiyor kimse. Ama Hakan Fidan’a karşı bir operasyon olduğunu...

"Binbaşı da H.A. tutuklu olup olmadığını bilmiyoruz. Tutuklu mudur yoksa tedbirli olarak bir yerde gözaltında mı bulunuyor, can güvenliğini sağlamak adına devlet, bilmiyoruz. İkisinin Fidan’a karşı bir operasyon yapılacağını saat 15.00 ile 17.00 arası bildiriyorlar. Erin de kim olduğunu bilmiyoruz"