Hürriyet yazarları arasında ‘Koronavirüs’ polemiği; “Sanki kendisi en az üç Korona krizi atlatmış”

Hürriyet gazetesi yazarı Savaş Özbey, köşe komşusu Cengiz Semercioğlu'nun dünkü yazısına bugünkü köşesinde tepki gösterdi. Özbey, "Cengiz Semercioğlu dün öyle bir döktürmüş ki sanki kendisi en az üç korona krizi atlatmış deneyimli bilge, biz de laf dinlemeyen yaramaz çocuklar..." düşüncesini dile getirdi.

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Özbey, "Koca koca hükûmetler şaşırmış. Herkes karanlıkta elleyerek fili tarif etmeye çalışıyor. Saatler içinde rakamlar, oranlar değişiyor, dün konuşulmayan şeyler bugünün doğal gündemi oluyor.

Herkeste tefritle değil belki ama “tedbirle ifrat” arasında gidip gelen bir şaşkınlık hali... Sevgili Cengiz Semercioğlu da çıkmış, bizzat isimlerimizi sayarak beni, Ertuğrul Özkök, Hıncal Uluç ve Onur Baştürk’ü suçlamış. Biz hayatın aynen devam etmesini savunuyormuşuz. Diğerleri isterlerse kendilerini izah ederler. Ama ben kendi adıma ben böyle bir şey söylemedim, 'koronayla yaşamaya alışmamız lazım' dedim. İkisi çok farklı şeyler. Çünkü evde birkaç günlük kar tatilinden bahsetmiyoruz, belki aylarca sürecek. Cengiz Semercioğlu dün öyle bir döktürmüş ki sanki kendisi en az üç korona krizi atlatmış deneyimli bilge, biz de laf dinlemeyen yaramaz çocuklar... Bir de 'Savaş’la Onur bara çıkamadı' diye yazmışsın... Aşk olsun, sence gerçekten tek derdimiz bara çıkmak olabilir mi? Niçin böyle lanse ediyorsun?" ifadesini kullandı.

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