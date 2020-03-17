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Koronavirüs

Hürriyet yazarı: Koronavirüs'le ilgili başından beri abartmayın diyen Hıncal Abi kendini eve kapamış, Ertuğrul Abi şehirden kaçmış

"Allah’tan Sağlık Bakanımız işi başından beri sıkı tutuyor, bizimkilere kalsa yanmıştık"

17 Mart 2020 08:03

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) ilişkin "Abartmayın, günlük hayatınıza devam edin" diyen isimlerin dünden itibaren kendini eve kapadıklarını belirtti. 

Semercioğlu, "Dün nasıl yaşıyorsak bugün de öyle yaşayalım tavsiyesinde bulunan dostlarım, abilerim vardı medyada... Savaş Özbey, Onur Baştürk, Hıncal Uluç, Ertuğrul Özkök gibi...
Baktım hafta sonu Hıncal Abi kendini eve kapatmış, kitap okuyor... Ertuğrul Abi şehirden kaçtı kapağı Akbük’e attı... Savaş’la Onur desen dün akşamdan itibaren gece dışarı bara bile çıkamıyorlar...
Ne konser var, ne sinema, ne tiyatro... Ee, hani hayatımızı aynen devam ettirecektik... Allah’tan Sağlık Bakanımız işi başından beri sıkı tutuyor, bizimkilere kalsa yanmıştık." ifadesini kullandı. 

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