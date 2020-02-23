Hürriyet yazarından Sezen Aksu’ya öneri: YouTube konseri verse hoş olmaz mı?

Hürriyet gazetesi yazarı Onur Baştürk, konser vermeyi bırakan Sezen Aksu’ya “YouTube konseri” önerisinde bulundu.

Baştürk, “ Biliyorum, biliyorsunuz, Sezen Aksu artık konser vermiyor. Peki ama neden Coldplay’in yaptığı gibi YouTube’da canlı bir konser vermesin? Hatırlayalım: Coldplay o konserini 16 şarkılık yeni albümü “Everyday Life” için yapmıştı. Ürdün’ün başkenti Amman’da, aynı gün içinde canlı olarak iki kez tekrarlanan bir konserdi. Gündoğumu ve günbatımında... Çevresel kaygılardan dolayı seyircisiz konserlerin bir süre sonra zoraki hale geleceğini düşünürsek, Sezen Aksu’nun bir ilki gerçekleştirip stüdyosu Lonca’da, tıpkı son şarkısında yaptığı süssüz, şatafatsız bir konser vermesi çok hoş olmaz mı?” görüşünü savundu.

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