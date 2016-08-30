Hürriyet yazarından Oktay Kaynarca'ya: Altın Kelebek'i baltaladınız!

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde başrol oynayan Oktay Kaynarca'yı ağır ifadelerle eleştirdi. Pantene Altın Kelebek ödüllerinde En İyi Dizi, Erkek Oyuncu, Kadın Oyuncu ve Yönetmen olmak üzere 4 büyük dalda aday olan dizide Oktay Kaynarca ve dizinin yönetmeni Onur Tan'ın aday olmak istemediklerini açıklamasına tepki gösteren Semercioğlu, "Kendilerini aday gösterenlere teşekkür ettiler ama adaylıktan çekilmek için herhangi bir gerekçe göstermediler. Senin ve arkadaşlarının tutumu Türkiye’nin tek ödül törenini baltalamaktan başka bir işe yaramıyor" ifadesini kullandı.

Semercioğlu'nun Hürriyet'te "Bu olacak iş değil Oktay..." başlığıyla yayımlanan (30 Ağustos 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın geçen yılın en başarılı dizilerinden biri olduğunu defalarca yazdım, söyledim...

Pantene Altın Kelebek ödüllerine 4 dalda aday olarak da bunu kanıtladılar zaten...

En İyi Dizi, Erkek Oyuncu, Kadın Oyuncu ve Yönetmen olmak üzere 4 büyük dalda aday oldu EDHO...

Ama önceki gün Oktay Kaynarca, ardından dizinin yönetmeni Onur Tan aday olmak istemediklerini açıkladılar...

Kendilerini aday gösterenlere teşekkür ettiler ama adaylıktan çekilmek için herhangi bir gerekçe göstermediler...

Bir oyuncunun, bir yönetmenin resmi ödül törenlerine mesafeli olmasını, törenlere katılmayı prensip olarak reddetmesini çok iyi anlarım...

Bunu da sonuna kadar saygıyla karşılarım...

Ancak daha iki ay önce Magazin Gazetecileri Derneği’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü bizzat gidip almış bir isim Oktay Kaynarca...

Daha önceki yıllarda da ödül törenlerine karşı bir tavrı olduğunu hiç görmedik...

Peki şimdi ne oldu da Altın Kelebek adaylığından çekildiğini açıklıyor...

Sevgili Oktay beğenirsin beğenmezsin, eleştirirsin eleştirmezsin ama Altın Kelebek hepimizin elinde kalan son ödül töreni...

Kral TV Müzik Ödülleri bile havlu atmışken Altın Kelebek, 43 yıldır Türkiye’nin popüler kültürünü değerlendirmeye devam ediyor...

Biz burada oluruz, olmayız...

Ama eminim sen, bugün atv dizisi oyuncusu olarak aday olduğun bu ödüle, en az 20-25 yıl boyunca daha başka dizilerle, başka kanalların yapımlarıyla aday olacaksın...

Bu ödül töreni on yıllar boyunca daha senin ve meslektaşlarının performanslarını ödüllendirmeye devam edecek...

Sonra diyoruz ki bizim neden Oscar gibi, Altın Küre gibi ödül törenlerimiz yok?

Olmaz tabii...

Oyuncusu günübirlik tavır koyar, yönetmeni adaylık kabul etmez, aday olanı törene gelmezse nasıl olsun ki...

Üç yıl önceki Altın Kelebek’e atv dizisi Karadayı, En İyi Dizi, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın ve Erkek oyuncu olmak üzere 4 büyük ödülü kazanarak damga vurmuştu...

Bir önceki sene Star dizileri ödülleri toplamıştı...

Belki bu yıl aynı başarıyı EDHO tekrarlayacaktı...

Senin ve arkadaşlarının Türkiye’nin tek ödül törenini baltalamaktan başka bir işe yaramayan anlaşılmaz tutumu olmasaydı...

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