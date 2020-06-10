Hürriyet yazarından Coşkun Sabah'a: Çok darlanırsan aklında olsun, bir IBAN yollayıver; senin ruhun bu kadar fakirse bizim gönlümüz Karun

Hürriyet gazetesi yazarı Savaş Özbey, müzisyen Coşkun Sabah'ın, "Ne yapayım evleri mi yiyeceğim! Benim demek istediğimi çok parası olan, 50-60 milyon cirosu olan anlar" açıklamasını köşesinde yorumladı.

TIKLAYIN | Şarkıcı Coşkun Sabah: Parası olmayan beni anlamaz, ne yapayım evleri mi yiyeceğim!

Özbey, "67 yaşındaki koskoca Coşkun Sabah bu kadar saçma bir şey söylemiş olamayacağına göre, herhalde ben de yolladığı mühim mesajı alamayanların gelir grubundayım. İnsanlar, maaşlarını hiç harcamasalar bile 10-20 yılda biriktirebilecekleri bir canlı parası... Beş kuşak çalışsalar edinemeyecekleri gayrimenkulleri olan birinin... Böyle zor bir dönemde çıkıp... Hiç utanıp sıkılmadan gelecek, geçim kaygısından bahsetmesi...Neresinden bakarsanız bakın...Talihsiz... Empati yoksunu... Görgüsüz bir tavırdır." düşüncesini dile getirdi.

Özbey, "Yahu millet dükkânını/tezgâhını, evini/barkını bozdu! Yazık o canına, sıkma fazla; en kötü satıverirsin evlerinden birini, sonunda bütün tapular burada kalacak nasıl olsa.

Yine de çok darlanırsan aklında olsun, bir IBAN yollayıver. Senin ruhun bu kadar fakirse bizim gönlümüz Karun." ifadesini kullandı.

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