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Şarkıcı Coşkun Sabah: Parası olmayan beni anlamaz, ne yapayım evleri mi yiyeceğim!

"Benim 15 milyonluk gayrimenkulüm varsa bankada 450 bin liram var"

07 Haziran 2020 14:31

Şarkıcı Coşkun Sabah, "3 ay idare edebilirim sonra zor duruma düşerim"  sözleri nedeniyle hedef gösterildiğini söyleyerek, "Ne yapayım evleri mi yiyeceğim! Benim demek istediğimi çok parası olan, 50-60 milyon cirosu olan anlar" dedi. 

Sabah 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada, "Benim 15 milyonluk gayrimenkulüm varsa bankada 450 bin liram var. Ben üç ay kira almadım. Ben 450 bin lirayı harcıyorum sonra ne olacak. Ne yapayım evleri mi yiyeceğim! Benim demek istediğimi çok parası olan, 50-60 milyon cirosu olan anlar. Parası olmayan ne demek istediğimi anlamaz"  ifadelerini kullandı. 

 

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