Hürriyet yazarından Cem Yılmaz'a yanıt: Bu olayla birlikte dostluklarının ne yöne evrileceği ne yazık ki merak konusu, nokta

Hürriyet gazetesi magazin yazarı Onur Baştürk, "Söylenen o ki, Cem Yılmaz her ne kadar yaşananları onaylamasa da, olayın ortaya çıkmaması konusunda Güven’e yardım etmiş" yazısına "Allah sizi kahretsin ya... Gerçekten artık sizin ne dediğiniz, ne söylediğinizi duyacak haliniz kalmamış. Dün 'arkadaşım' olsa ne olur, şiddetin tarafı mı olur yazdığım halde, olay mahkemede olduğu halde bunları yazıyorsunuz. Dava etsem 'Ay ben öyle duydum' deyip kaçacaksın" yanıtını veren Cem Yılmaz'a yönelik, "Bu olayla birlikte dostluklarının ne yöne evrileceği ne yazık ki merak konusu, nokta" ifadesini kullandı.

Baştürk, "Dün şöyle yazmıştım: Ozan Güven’in yakın arkadaşı olduğu için herkesin şiddet olayı ortaya çıktığı ilk günden beri Cem Yılmaz’dan bir açıklama, bir kınana beklediğini... Yılmaz’ın yaptığı açıklamanın ise gayet doyurucu olduğunu... İki yakın arkadaşın bu olay sonrası aralarındaki dostluğun kırılma yaşayıp yaşamayacağını... Bunun gayet zor bir durum olabileceğini... 'Arkadaşınıza yine de bu süreçte yardım eder miydiniz?' sorunsalını, empatisini... Onaylamasa bile bu süreçte arkadaşına yardım ettiği söylentisini... Cem Yılmaz bu yazıya 'Allah sizi kahretsin' diyerek tepki gösterdi.Elbette Ozan Güven’in yaptıklarından sorumlu değil. Kimse arkadaşının yaptıklarından sorumlu olamaz zaten. Ama iki ünlü insanın bu olayla birlikte dostluklarının ne yöne evrileceği ne yazık ki merak konusu. Nokta." düşüncesini dile getirdi.

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TIKLAYIN | Hürriyet yazarı: Söylenen o ki, Cem Yılmaz her ne kadar yaşananları onaylamasa da, olayın ortaya çıkmaması konusunda Güven’e yardım etmiş

Ne olmuştu?

Hürriyet gazetesi magazin yazarı Onur Baştürk, Ozan Güven Deniz Bulutsuz'a yönelik darp olayını kapamasına Cem Yılmaz'ın yardım ettiği söylentilerinin dolaştığını yazmıştı. Cem Yılmaz, Baştürk'e sosyal medya hesabından, "Allah sizi kahretsin ya... Gerçekten artık sizin ne dediğiniz, ne söylediğinizi duyacak haliniz kalmamış. Dün 'arkadaşım' olsa ne olur, şiddetin tarafı mı olur yazdığım halde, olay mahkemede olduğu halde bunları yazıyorsunuz. Dava etsem 'Ay ben öyle duydum' deyip kaçacaksın." yanıtını vermişti.