Hürriyet yazarı: Söylenen o ki, Cem Yılmaz her ne kadar yaşananları onaylamasa da, olayın ortaya çıkmaması konusunda Güven’e yardım etmiş

Hürriyet gazetesi yazarı Onur Baştürk, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği belirtilen Ozan Güven'e olayın ortaya çıkmaması için Cem Yılmaz'ın yardım ettiğinin konuşulduğunu iddia etti.

Baştürk bugünkü köşesinde, "Cem Yılmaz, Ozan Güven konusunda sessizliğini bozup 'Kadına şiddet konusunun tarafı olmak diye bir duruşunun söz konusu olmadığını' söyledi. Sonuçta herkes ondan bir açıklama bekliyordu. İki yakın arkadaş, ama her ikisi de ünlü. Dolayısıyla insanların bir açıklama beklemeleri doğaldı. Bunda anormal bir durum yoktu. Yılmaz’ın açıklaması ise doyurucu. Bir yandan zor bir durum aslında. En yakın arkadaşınız sevgilisini dövüyor. O arkadaşınıza dair duygularınız, tavrınız aynı kalabilir mi?Dostluğunuz aynı şekilde devam edebilir mi? Arkadaşınızın davranışını bir şekilde affetseniz dahi ona hep şüpheyle bakmaz mısınız? Peki yaptığı şeyi onaylamasanız bile bu süreçte ona yardım eder miydiniz?" düşüncesini dile getirdi.

Baştürk, "Söylenen o ki, Cem Yılmaz her ne kadar yaşananları onaylamasa da, olayın ortaya çıkmaması konusunda Güven’e yardım etmiş. Sonrası malum... Bakalım iki ünlü arasındaki dostluk bu olayla beraber nasıl etkilenecek? Bir kırılma noktası yaşanacak mı? İlerleyen zamanda göreceğiz." ifadesini kullandı.

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Cem Yılmaz'dan Hürriyet yazarına yanıt

Cem Yılmaz sosyal medya hesabından Onur Baştürk'e "Allah sizi kahretsin ya... Gerçekten artık sizin ne dediğiniz, ne söylediğinizi duyacak haliniz kalmamış. Dün 'arkadaşım' olsa ne olur, şiddetin tarafı mı olur yazdığım halde, olay mahkemede olduğu halde bunları yazıyorsunuz. Dava etsem 'Ay ben öyle duydum' deyip kaçacaksın." yanıtını verdi.