T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Hürriyet yazarı Yılmaz:  Van Gogh eminim kendi ülkesinde bizdeki kadar gündeme gelmiyordur, ne yaptı bu Van Gogh size

07 Ocak 2022 10:34

Hürriyet yazarı İhsan Yılmaz, “Dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh eminim kendi ülkesinde bizdeki kadar gündeme gelmiyordur. En azından saçma sapan nedenlerle.” düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz, Alaplı’da kaportacılık yapan Yavuz Öztürk, elinde bulunan tabloların Vincent Van Gogh’a ait olduğunu savunduğu haberi ve Umut Yalım’ın ‘Van Gogh’un Ruhuna El-Fatiha-Hazır Nesne Alaturka Tuvalet, 2015’ adını verdiği işini köşesine taşıdı. Yılmaz, “Umut, ne yaptın sen?’ demiş bir yorumcu da. Evet Umut, ne yaptın sen! Kendini anti-sanatçı olarak tanımlayabilirsin ama Van Gogh’tan ne istedin?” diye sordu.

Hürriyet yazarıİhsan YılmazVan Gogh
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24