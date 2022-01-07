Hürriyet yazarı Yılmaz:  Van Gogh eminim kendi ülkesinde bizdeki kadar gündeme gelmiyordur, ne yaptı bu Van Gogh size

Hürriyet yazarı İhsan Yılmaz, “Dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh eminim kendi ülkesinde bizdeki kadar gündeme gelmiyordur. En azından saçma sapan nedenlerle.” düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz, Alaplı’da kaportacılık yapan Yavuz Öztürk, elinde bulunan tabloların Vincent Van Gogh’a ait olduğunu savunduğu haberi ve Umut Yalım’ın ‘Van Gogh’un Ruhuna El-Fatiha-Hazır Nesne Alaturka Tuvalet, 2015’ adını verdiği işini köşesine taşıdı. Yılmaz, “Umut, ne yaptın sen?’ demiş bir yorumcu da. Evet Umut, ne yaptın sen! Kendini anti-sanatçı olarak tanımlayabilirsin ama Van Gogh’tan ne istedin?” diye sordu.