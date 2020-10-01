Hürriyet yazarı: Yeniköy'deki parti polis baskınından sonra da devam etmiş, Şeyma Subaşı'nın aralarında olduğu grup ses gitmesin diye evin en kuytu odasına kendilerini kapatmış

Hürriyet gazetesi magazin yazarı Orkun Ün, Caner Karaloğlu'nun Yeniköy’deki villasında düzenlediği doğum günü partisine polis baskınından sonra da devam edildiğini yazdı.

Ün, "Evde kalmaya devam eden ve kapıya gelen polislere 'Tamam dağılıyoruz' diyen partici ekip, ‘müthiş yaratıcı’ bir yöntem bulup o gece partiye devam etti... Şeyma Subaşı’nın da aralarında olduğu grup dışarıya ses gitmesin diye ilk önce evin en kuytu odasına kendilerini kapatmış. Klima olmayan odayı serinletmek için ise vantilatör bulup odaya getirmişler. Ufak bir odada vantilatörlü parti sabah 6 civarında son bulmuş... ‘İlla eğlenilecek O müzik hiç susmayacak. Korona mı? Amaaan canım koronanın bu evde, bu partide işi ne" ifadesini kullandı.

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